Nhiều trường hợp tái nhiễm Covid-19 sau 1-2 tháng khỏi bệnh: BS chỉ rõ lý do, nhắc nhở điều quan trọng nhất cần nhớ trong mùa dịch

Dịch Covid-19 đang có những diễn biến vô cùng phức tạp tại nước ta khi số ca F0 mỗi ngày ghi nhận tăng cao. Trước tình hình dịch bệnh, nhiều người nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh lại đặt ra băn khoăn liệu mình có nguy cơ tái nhiễm không hay có thể tự do hơn những người chưa từng mắc bệnh. Sự thật là có nhiều người đang đem trong mình suy nghĩ này.

Trước vấn đề này, chuyên gia khẳng định nhiều trường hợp tái nhiễm Covid-19 sau 1-2 tháng khỏi bệnh cùng lý do, khuyên bất cứ ai đã từng bị hay chưa bị cũng không được chủ quan.



Hỏi: Em trở thành F0 cách đây 2 tuần. Sau một tuần “chiến đấu” ròng rã thế là cũng khỏi rồi bác sĩ ơi! Em mừng quá! Liệu đã từng nhiễm và khỏi bệnh rồi thì có nguy cơ mắc lại không ạ? Có phải ít nhiều thì nguy cơ cũng giảm so với những người chưa từng bị phải không bác sĩ? Vậy là từ giờ em có thể yên tâm ra ngoài mà không sợ mình bị Covid-19 nữa đúng không ạ?



Từng bị Covid-19 và khỏi bệnh, tôi có nguy cơ tái nhiễm không?



Chào bạn!



Đầu tiên xin chúc mừng bạn vì đã khỏi bệnh. Tuy nhiên bạn cũng như bất cứ ai đừng có tư tưởng mình "bất tử", không bao giờ bị bệnh nữa sau khi đã khỏi Covid-19. Nhiều người khỏi rồi là chủ quan, nghĩ rằng không bao giờ mình bị tái nhiễm lần nữa. Nhưng hiện nay, không ít các trường hợp đã ghi nhận tái nhiễm sau 1-2 tháng khỏi bệnh.



Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đầu tiên là do miễn dịch của chúng ta. Nồng độ kháng thể sẽ suy giảm theo thời gian nên có khả năng tái nhiễm là chuyện bình thường.



Hai là, chúng ta tái nhiễm Covid-19 nhưng tái nhiễm các biến chủng khác nhau. Sự khác biệt giữa các protein gai càng lớn của các biến chủng thì chúng ta lại càng ít có miễn dịch chéo. Tức là miễn dịch của cơ thể tạo ra để chống lại biến chủng này không đủ để ngăn cản biến chủng phía sau. Ví dụ lần đầu bạn nhiễm chủng Delta thì lần sau bạn vẫn có nguy cơ nhiễm chủng Omicron. Thế nên, bạn cũng như bất cứ ai tuyệt đối không được chủ quan nhé!



Khỏi bệnh rồi thì chúng ta vẫn thực hiện tốt 5K (bao gồm đeo khẩu trang, thường xuyên khử khuẩn, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách và khai báo y tế đầy đủ) để tránh nguy cơ tái nhiễm tốt nhất có thể!