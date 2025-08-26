Nhiều trường học Hà Nội thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học tránh ngập lụt

Trường Mầm non Đậu đỏ - Redbean Kindergarten sáng 26/8 phát đi thông báo khẩn, trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập tại khu vực trước cổng trường và các tuyến đường lân cận, để đảm bảo an toàn, trường cho học sinh tại 5 cơ sở (thuộc Nam Từ Liêm, Hoài Đức) nghỉ học hôm nay.

Trong thời gian nghỉ học, nhà trường đề nghị phụ huynh theo dõi sát diễn biến thời tiết, đảm bảo an toàn cho trẻ tại nhà. Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về lịch học bù trong thời gian tới.

Trường Tiểu học Thạch ĐàA (Yên Lãng) ngay từ sáng sớm cũng thông báo cho học sinh nghỉ học: "Do trời mưa, bão to, vì vậy sáng nay học sinh nghỉ học Kỹ năng sống. Lịch học buổi sáng sẽ được chuyển xuống buổi chiều".

Trường Tiểu học Dương Xá (Gia Lâm) cũng thông báo cho học sinh nghỉ học trong sáng nay để đảm bảo an toàn.