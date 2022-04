Nhiều trẻ em tự kỷ bỏ qua giai đoạn vàng điều trị vì dịch COVID-19

“Dịch nên bé chỉ ở nhà, không tiếp xúc với người xung quanh, bạn bè nên phần nào khiến việc dạy các kỹ năng mới cho bé nhà tôi hạn chế đi, cảm thấy bé phát triển chậm hơn là đi can thiệp với cô giáo. Giờ thì bé hơn 3 tuổi rồi nên đã bỏ qua giai đoạn vàng tốt nhất, nghĩ cũng buồn nhưng gia đình vẫn cố gắng vì con” - chị Huyền Trang chia sẻ.

Nhiều hội nhóm trên Facebook của các bậc phụ huynh có con không may mắc bệnh tư kỷ, tăng động giảm chú ý… đều than buồn phiền về việc con ở nhà tránh dịch quá lâu, khi đưa đi tái khám thì bác sĩ chẩn đoán tình trạng của bé không cải thiện, thậm chí nặng hơn. Bao công sức, nỗ lực can thiệp trước đó cho bệnh nhi gần như đổ sông đổ biển.