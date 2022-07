Nhiều trẻ em không nói rõ khi đến độ tuổi đi học

Nguyên nhân là do thắng lưỡi của trẻ bị ngắn hơn so với bình thường. Thắng lưỡi là một dải mô nhỏ kéo dài từ sàn miệng đến đáy lưỡi. Nếu trẻ bị ảnh hưởng nhiều do tật dính thắng lưỡi thì cần thực hiện cắt thắng lưỡi. Thời điểm cắt tốt nhất là trước độ tuổi trẻ tập nói.

Cắt thắng lưỡi là một thủ thuật nhỏ nhưng cần hết sức thận trọng vì cảm giác đau có thể gây ra sự ám ảnh kéo dài cho trẻ, làm trẻ sợ ăn, nuốt, há miệng. Có nhiều trường hợp phụ huynh chia sẻ về tình trạng sau cắt thắng lưỡi trẻ bị ám ảnh đến nỗi sợ ăn trong thời gian dài.

Khi tiến hành phẫu thuật, thay vì gây mê hoặc gây tê bằng thuốc như thông thường, các bác sĩ sẽ sử dụng mặt nạ ngủ để bé đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng, còn gọi là tiền mê. Bé sẽ ngủ yên lúc bác sĩ phẫu thuật, không có cảm giác đau đớn, không giãy giụa, không chấn thương tâm lý. Cuộc phẫu thuật diễn ra nhanh chóng trong khoảng 10 phút, sau đó bé sẽ thức dậy, tỉnh táo hoàn toàn, uống sữa được bình thường và xuất viện trong ngày.