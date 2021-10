Nhiều tỉnh thêm các ca mắc mới là người về từ vùng dịch

Trong 24 giờ qua, Long An ghi nhận 81 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 10 ca trong cộng đồng, điều trị khỏi 133 ca (tăng 86 ca); tử vong 0 (giảm 02 ca).

Tây Ninh có 99 bệnh nhân được xuất viện trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi tại Tây Ninh từ khi dịch khởi phát đến nay lên 9.360 người.

