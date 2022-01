Nhiều tín hiệu tích cực về dịch Covid-19 tại TPHCM đầu năm 2022

Your browser does not support the audio element.

Chiều 4/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM (ban chỉ đạo) tổ chức buổi họp báo định kỳ nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Đây là buổi họp báo đầu tiên của ban chỉ đạo trong năm 2022.

Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế, cho biết, bước sang năm 2022, thành phố đón nhận nhiều tín hiệu rất lạc quan trong phòng, chống Covid-19. Những sự lạc quan trên đến từ 3 dấu hiệu.