Nhiều thương vụ triệu USD được ký kết: Sức bật tín hiệu tích cực giá trị toàn cầu

Ở lĩnh vực hàng không, tên tuổi mới Sun PhuQuoc Airways - hãng hàng không mới của Tập đoàn Sun Group vừa hợp tác hợp đồng tín dụng với 2 trong số các ngân hàng lớn tại Việt Nam để thu xếp vốn để đầu tư đội bay của hãng, bao gồm 10 máy bay Airbus A320/321neo thế hệ mới.
Dù hợp đồng không tiết lộ số tiền cụ thể, nhưng với số lượng máy bay nhận về, có thể thấy định lượng không hề nhỏ cho thương hiệu này khi bước nào lĩnh vực mới mang tên hàng không nghỉ dưỡng.
Kể từ thời điểm nhận Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không 13/6, chỉ hơn 2 tháng, Sun PhuQuoc Airways đã liên tiếp đón 3 tàu bay cho kế hoạch dự kiến mở bán vé trong tháng 10/2025 và vận hành chuyến bay đầu tiên vào 12/2025.
Tân binh này cũng thể hiện quyết tâm lớn khi dự kiến tiếp nhận và khai thác 8 chiếc Airbus A321 vào cuối năm 2025.
Ở lĩnh vực công nghệ, Tập đoàn FPT vừa công bố ký kết hợp đồng trị giá 100 triệu USD trong vòng ba năm với một đối tác Mỹ, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số cho khách hàng tại Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.
Trong thỏa thuận hợp tác mới, FPT sẽ triển khai các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho khách hàng trong các lĩnh vực trọng điểm như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm và bán lẻ, cùng kế hoạch mở rộng sang các ngành sản xuất, y tế, logistics và năng lượng.
Các dịch vụ cung cấp bởi FPT bao gồm từ tư vấn CNTT, chuyển đổi hệ thống lên nền tảng đám mây, đến vận hành hạ tầng và ứng dụng – tất cả đều được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu nhằm tối ưu hiệu suất, chi phí và khả năng mở rộng.
Với định hướng “AI-First”, FPT cho biết sẽ đẩy mạnh nghiên cứu phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo, phát huy nguồn lực là đội ngũ chuyên gia toàn cầu cùng các đối tác hàng đầu. Và trong đó, cái tên Microsoft và NVIDIA đã được FPT nhắc đến.
Được biết, trong những năm gần đây, FPT liên tục ghi dấu ấn với hàng loạt hợp đồng lớn trị giá trên 100 triệu USD tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Singapore và Đức. Đặc biệt, năm 2024, FPT đã ký kết hợp đồng trị giá 225 triệu USD với một tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ.
Cũng trong tháng 8, Nafoods Group đã ký kết hợp đồng trị giá 20 triệu USD với Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan, khẳng định cam kết chung của hai bên trong phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững, gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.
Với hợp đồng mới, Nafoods Group ngày càng khẳng định vị thế khi trở thành điểm đến tin cậy của các quỹ đầu tư xanh (Green Fund) trên thế giới.
Theo kế hoạch, nguồn vốn này sẽ được Nafoods Group phân bổ cho các dự án trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược của công ty, bao gồm số tiền 12,5 triệu USD đầu tư mở rộng năng lực sản xuất và chiều sâu sản phẩm cho các cụm nhà máy trong hệ thống; 2,5 triệu USD phục vụ cho các dự án phát triển bền vững, giảm tác động môi trường và hạn chế nguy cơ nóng lên toàn cầu; 5 triệu USD còn lại được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn.