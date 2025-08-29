Nhiều thương vụ triệu USD được ký kết: Sức bật tín hiệu tích cực giá trị toàn cầu

Ở lĩnh vực hàng không, tên tuổi mới Sun PhuQuoc Airways - hãng hàng không mới của Tập đoàn Sun Group vừa hợp tác hợp đồng tín dụng với 2 trong số các ngân hàng lớn tại Việt Nam để thu xếp vốn để đầu tư đội bay của hãng, bao gồm 10 máy bay Airbus A320/321neo thế hệ mới. Dù hợp đồng không tiết lộ số tiền cụ thể, nhưng với số lượng máy bay nhận về, có thể thấy định lượng không hề nhỏ cho thương hiệu này khi bước nào lĩnh vực mới mang tên hàng không nghỉ dưỡng.

Kể từ thời điểm nhận Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không 13/6, chỉ hơn 2 tháng, Sun PhuQuoc Airways đã liên tiếp đón 3 tàu bay cho kế hoạch dự kiến mở bán vé trong tháng 10/2025 và vận hành chuyến bay đầu tiên vào 12/2025.



Tân binh này cũng thể hiện quyết tâm lớn khi dự kiến tiếp nhận và khai thác 8 chiếc Airbus A321 vào cuối năm 2025.



Ở lĩnh vực công nghệ, Tập đoàn FPT vừa công bố ký kết hợp đồng trị giá 100 triệu USD trong vòng ba năm với một đối tác Mỹ, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số cho khách hàng tại Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.



Trong thỏa thuận hợp tác mới, FPT sẽ triển khai các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho khách hàng trong các lĩnh vực trọng điểm như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm và bán lẻ, cùng kế hoạch mở rộng sang các ngành sản xuất, y tế, logistics và năng lượng.



Các dịch vụ cung cấp bởi FPT bao gồm từ tư vấn CNTT, chuyển đổi hệ thống lên nền tảng đám mây, đến vận hành hạ tầng và ứng dụng – tất cả đều được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu nhằm tối ưu hiệu suất, chi phí và khả năng mở rộng.