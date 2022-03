Nhiều thủ đoạn “phù phép” ma túy qua tuyến đường hàng không, bưu điện

Theo như kế hoạch đề ra, khoảng 16h ngày 10/4/2021, tại phường Cộng hòa, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Cục CSĐTTP về MT đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Hải Dương, Cục Hải quan TP Hà Nội bắt đối tượng Hoàng Hữu Thành khi đang nhận kiện hàng có tên người gửi là Nguyễn Ngọc Cảnh, có chứa ma túy từ xe khách Hà Nội – Hải Dương. Thu giữ: 8.8 Kg ma túy tổng hợp.

Tiếp đó là kiện hàng mang tên người gửi là: Nguyễn Thị Nga; Stationsplen 1, 5611 AC Eindhoren; người nhận Nguyễn Ngọc Cảnh, Chí Linh, Hải Dương. Kiện hàng tại tỉnh Hải Dương được đưa đến người có số điện thoại trùng khớp với số điện thoại của đối tượng mà qua các biện pháp nghiệp vụ Cơ quan Công an đã nắm được với 5 kiện hàng từ Cộng hoà Liên Bang Đức về Việt Nam khả năng do đối tượng tên Hoàng Hữu Thành.

Đây là giai đoạn 2 của chuyên án, Cụcphối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cục Hải Quan Hà Nội, Tổng cục Hải quan, công ty vận chuyển EMS tổ chức lực lượng triển khai. Cử trinh sát trực tiếp ngày đêm bám sát các đối tượng kịp thời phát hiện các di biến động của các đối tượng khi đến nhận hàng.

Trong quá trình này Ban chuyên án nhận định các đối tượng thường thay đổi số điện thoại, thay đổi người đến nhận rất khó cho việc truy tố trước pháp luật nên Ban chuyên án đã chỉ đạo giao từng trinh sát nghiên cứu tỷ mỷ các số điện thoại của đối tượng trên mạng xã hội như: zalo, facebook, viber, telegram… và các mối quan hệ xã hội để phát hiện ra người sử dụng số điện thoại đó là ai, ở đâu? Để đưa ra được phương án đấu tranh đạt hiệu quả.

Ban chuyên án xác định kiện hàng mang tên Người gửi: Nguyễn Thị Oanh, địa chỉ: LA'S Hertogenbosch, Hà Lan. Người nhận: Đặng Văn Hoàng, thị trấn Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương. Ban chuyên án chỉ đạo trinh sát xác minh nhanh các địa chỉ và số điện thoại và xác định tên, địa chỉ người nhận là giả, mặc dù có số điện thoại rất ít khi liên lạc hoặc chỉ liên lạc duy nhất một lần. Song với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, đến 17h15’ ngày 13/4/2021, tại cây xăng dầu trênđường Lý Tự Trọng khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, trinh sát Cục cùng các lực lượng chức năng phối hợp bắt quả tang Đặng Văn Vàng (SN 1996), trú tại tỉnh Nghệ An nhận một kiện hàng, kiểm tra và thu giữ 4,1kg ma túy tổng hợp.Tổ chức đấu tranh khai thác nhanh ngay trong đêm 13/4/2021, Cục tổ chức bắt tiếp đối tượng Lê Văn Lai (SN 1995), trú tại tỉnh Nghệ An thu giữ 34 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp tục phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương, Cục Hải quan Hà Nội, Tổng cục Hải quan, công ty vận chuyển EMS, Ban chuyên án tổ chức lực lượng triển khai kiểm tra kiện hàng mang tên người gửi Nguyễn Sỹ Phong; Nij megenwwag, JC Almere, Hà Lan. Người nhận Nguyễn Đình Tuấn…Đến 17h ngày 13/4/2021, tại bưu điện TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, Cục chủ trì bắt quả tang đối tượng Nguyễn Duy Thường (SN 1999); trú tại tỉnh Bình Phước, thu giữ một kiện hàng, qua kiểm tra, thu giữ 5kg ma túy tổng hợp.Mở rộng điều tra, trinh sát phát hiện khám xét và đề nghị lãnh đạo Cục CSĐTTP về MT phê duyệt, tiến hành các biện pháp khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Ngọc Hiếu, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là đối tượng có liên quan đến kiện hàng, thu giữ 6 viên và ½ viên ma túy dạng nén màu vàng trong nhà Hiếu.

Tại TP Hồ Chí Minh, Ban chuyên án cũng đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, triển khai lực lượng, phân công trinh sát giám sát chặt chẽ từng kiện hàng, phát hiện các đối tượng nghi vấn để triển khai phá án. Qua các kiện hàng, Ban chuyên án đã thu giữ nhiều kg ma túy tổng hợp.

Như vậy, trong suốt quá trình tham gia đấu tranh chuyên án, trinh sát Cục CSĐTTP về MT đã không quản ngại khó khăn, gian khổ thường xuyên bám tuyến, bám địa bàn, thu thập được nhiều thông tin có giá trị góp phần phá án thành công. Qua hai giai đoạn phá án, Cục đã bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ 127,037 kg ma túy các loại và nhiều vật chứng liên quantại nhiều địa điểm khác nhau ở TP Hà Nội, tỉnh Hải Dương, tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Trong đó, đối tượng Phan Tiến Thành là chủ mưu các kiện hàng tại Hà Nội đã bị Cục CSĐTTP về MT ra lệnh truy nã toàn quốc. Ngày 14/8/2021, Cục đã bắt được đối tượng Thành đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

Chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 9 đến ngày 14/4/2021, Cục chủ trì phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội và các lực lượng chức năng cùng các đơn vị, địa phương đã triệt phá thành công Chuyên án, thu số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay được vận chuyển từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không; bắt giữ toàn bộ các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần ngăn chặn có hiệu quả tội phạm ma túy hoạt động trên tuyến này.