Nhiều thông tin thú vị quanh mẫu iPhone 17 series được người Việt đặt hàng nhiều nhất hiện nay

Theo khảo sát của hệ thống 24hStore, cứ 10 khách thì 9 người chọn iPhone 17 Pro Max khi chiếm 90,6% trên toàn chuỗi. Lượng đặt trước iPhone 17 Pro, iPhone 17 và iPhone Air cũng tương đồng nhau và không chênh lệch gì mấy.



Ghi nhận tại FPT Shop và F.Studio by FPT, trong tổng số đơn đặt cọc tính đến thời điểm này, iPhone 17 Pro Max chiếm ưu thế tuyệt đối.

Sản phẩm cũng là dòng ghi nhận mức đặt cọc vượt trội, tốc độ đặt hàng tăng liên tục, bên cạnh sự quan tâm rất khả quan của khách hàng đến iPhone Air.



Về dung lượng, tại 24hStore, với iPhone 17, toàn bộ khách chọn 256GB. Với iPhone 17 Pro, dung lượng 256GB (56%), 512GB (33%), 1TB (11%).