Nhiều thông tin thú vị quanh mẫu iPhone 17 series được người Việt đặt hàng nhiều nhất hiện nay

Hoàng Minh (tổng hợp)| 16/09/2025 07:21

Người dùng Việt Nam tiếp tục ưu ái cho phiên bản điện thoại cao cấp nhất của Apple, và với iPhone 17 seires lần này cũng không ngoại lệ.

Theo khảo sát của hệ thống 24hStore, cứ 10 khách thì 9 người chọn iPhone 17 Pro Max khi chiếm 90,6% trên toàn chuỗi. Lượng đặt trước iPhone 17 Pro, iPhone 17 và iPhone Air cũng tương đồng nhau và không chênh lệch gì mấy.

Ghi nhận tại FPT Shop và F.Studio by FPT, trong tổng số đơn đặt cọc tính đến thời điểm này, iPhone 17 Pro Max chiếm ưu thế tuyệt đối.

Sản phẩm cũng là dòng ghi nhận mức đặt cọc vượt trội, tốc độ đặt hàng tăng liên tục, bên cạnh sự quan tâm rất khả quan của khách hàng đến iPhone Air.

Về dung lượng, tại 24hStore, với iPhone 17, toàn bộ khách chọn 256GB. Với iPhone 17 Pro, dung lượng 256GB (56%), 512GB (33%), 1TB (11%).

Đặc biệt, iPhone 17 Pro Max ghi nhận 256GB (88%), các bản 512GB, 1TB, 2TB tổng cộng 12%. Và con số iPhone Air là 256GB (80%), 512GB (20%).

nguoi-dung-viet-chon-mua-iphone-17-pro-max-nhieu-hon-cac-phien-ban-khac-2.jpg
Người dùng Việt đang “chuộng hàng cao cấp” khi iPhone 17 Pro Max rất được quan tâm. Ảnh minh họa.

Cho các phiên bản màu sắc, đại diện 24hStore cho biết, với iPhone 17, phiên bản Đen (50%), Xanh Lam Khói (33%), Tím Oải Hương (17%).

Trong khi đó, với iPhone 17 Pro, màu Xanh Đậm (44%), Cam Vũ Trụ (33%), Bạc (22%). Với iPhone 17 Pro Max, con số này tương đương Xanh Đậm (58%), Cam Vũ Trụ (34%), Bạc (8%).

Riêng với iPhone Air, màu Xanh Da Trời (40%), còn lại Trắng Mây, Vàng Nhạt, Đen Không Gian chia đều (~20% mỗi màu).

Tại hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT, dòng iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, màu Cam Vũ Trụ đang dẫn đầu.

Song song đó, đối với dòng iPhone Air, màu Xanh Da Trời được lựa chọn nhiều nhất.

Với dòng iPhone 17, màu Tím Oải Hương chiếm khoảng 30%, theo sau đó là hai màu Xanh Lam Khói và Xanh Lá Xô Thơm .

ban-le-vien-thong-thi-nhau-tung-uu-dai-goi-cuoc-hut-khach-hang-dat-truoc-iphone-17-series.jpg
iPhone 17 series hứa hẹn sẽ mang đến một mùa bội thu cho các hãng bán lẻ tại thị trường Việt Nam. Ảnh minh họa: Mỹ Huyền.

Nhận định cho lần ra mắt này, Xanh và Cam Vũ Trụ là hai màu trendy nhất năm nay, chiếm phần lớn lượng đăng ký. Các màu trung tính như Đen, Bạc vẫn có nhóm khách riêng dù ít nổi bật hơn.

Chia sẻ về xu hướng thị trường, đại diện FPT Shop và F.Studio by FPT cho biết rất kỳ vọng vào sức mua iPhone năm nay khi sản phẩm mới sở hữu nhiều cải tiến về thiết kế, camera và màu sắc, tạo sức hút mạnh mẽ ngay từ giai đoạn đầu.

Cùng ý kiến trên, đại diện chuỗi 24hStore cho biết dường như người dùng Việt đang “chuộng hàng cao cấp” khi iPhone 17 Pro Max rất được quan tâm.

Song song đó, tuy chỉ chiếm lượng đặt hàng khiêm tốn, nhưng iPhone Air có màu sắc tươi trẻ và giá dễ tiếp cận, dự báo sẽ là sản phẩm “mồi nhử” để thu hút học sinh, sinh viên và người trẻ muốn trải nghiệm máy đời mới trong một ngân sách phù hợp.

