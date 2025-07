Nhiều thanh niên Hà Nội ‘sập bẫy’ kẻ giả danh công an, mất hàng trăm triệu

Thanh niên trẻ bị lừa hàng trăm triệu đồng

Ngày 13/7, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo khẩn về thủ đoạn giả danh công an đang có chiều hướng gia tăng mạnh, đặc biệt nhắm vào nhóm đối tượng là thanh niên trẻ - những người thiếu kinh nghiệm, dễ hoảng loạn và mất bình tĩnh khi bị đe dọa bằng các "vấn đề pháp lý".

Ảnh minh họa.

Theo Công an xã Tây Phương, mới đây anh H. (SN 2004, trú tại Tây Phương) đã trình báo việc bị một đối tượng giả danh cán bộ Công an TPHCM gọi điện, thông báo anh có liên quan đến một vụ án ma túy. Trong lúc lo sợ, anh H. đã chuyển gần 400 triệu đồng vào tài khoản do kẻ gian cung cấp để "hợp tác điều tra".