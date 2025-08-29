Nhiều tay vợt ủng hộ Townsend sau vụ khẩu chiến tại giải Mỹ mở rộng

Osaka, Sabalenka và Gauff lên tiếng khẩu chiến tại giải Mỹ mở rộng

Màn khẩu giữa hai tay vợt nữ sau đó nhanh chóng trở thành tâm điểm tại giải đấu. Naomi Osaka là một trong những ngôi sao lên tiếng bênh vực Townsend: “Đó là một trong những điều tệ hại nhất bạn có thể nói với một tay vợt da màu trong môn thể thao vốn đa số là người da trắng. Taylor là người chăm chỉ, thông minh và không thể nào bị gắn mác ‘vô học’”.

Tay vợt số 1 thế giới - Aryna Sabalenka nhận xét: “Ostapenko là người dễ mất kiểm soát cảm xúc. Tôi tin một ngày nào đó cô ấy sẽ học được cách xử lý tốt hơn”.

Trong khi đó, Coco Gauff cũng chia sẻ: “Taylor là một trong những người tốt bụng nhất tôi từng gặp. Tôi không muốn mọi người chỉ nhớ đến cô ấy qua vụ việc này, bởi cô ấy còn là một người mẹ, một người bạn tuyệt vời và một tay vợt tài năng”.