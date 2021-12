Nhiều sai phạm tại dự án đường tuyến vành đai phía Tây hơn 1.100 tỷ đồng

Your browser does not support the audio element.

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện dự án tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Theo Thanh tra TP Đà Nẵng, qua kiểm tra cho thấy dự án còn một số hạn chế, thiếu sót dẫn đến chậm tiến độ.

Cụ thể, tại thời điểm lập dự án, theo khảo sát của tư vấn lập dự án, để phục vụ cho việc thi công công trình cần thu hồi đất và giải phóng mặt bằng khoảng 117 hộ dân, trong đó có 95 hộ cần di dời và tái định cư. Đồng thời, tư vấn lập dự án cũng xác định có 5 ha chuẩn bị để bố trí tái định cư nên không đề xuất xây dựng khu tái định cư cho dự án.