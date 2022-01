Nhiều quận ở Hà Nội trong tầm ngắm đợt kiểm tra xử lý vi phạm xây dựng

Your browser does not support the audio element.

Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng (Ảnh: DT).

Theo Kế hoạch, UBND các quận, huyện, thị xã gồm Thanh Xuân, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, thị xã Sơn Tây và UBND các phường, xã, thị trấn thuộc các quận, thị xã nêu trên là đối tượng kiểm tra.

Thời gian kiểm tra bắt đầu từ quý II, quý III năm nay, thời kỳ kiểm tra tính từ 1/1/2020 đến 31/12/2021.