Nhiều quận, huyện dè dặt cân nhắc dù Hà Nội cho phép tổ chức lễ hội Tết

Trao đổi với PV Dân trí ngày 4/1, ông Đoàn Văn Sinh - Trưởng phòng Văn hóa thông tin thuộc UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, dù ngày 28/12/2021, UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-UBND trong đó yêu cầu việc tổ chức các lễ hội đúng quy định, đảm bảo phòng chống dịch, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, huyện Sóc Sơn vẫn chưa đưa ra kế hoạch tổ chức lễ hội Gióng (hằng năm diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng Giêng) ở địa phương.

Theo ông Sinh, trước đó, đơn vị đang định báo cáo UBND huyện Sóc Sơn về kế hoạch tổ chức lễ hội Gióng nhưng ngày 31/12/2021, Chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu cả nước dừng tất cả các hoạt động lễ hội.