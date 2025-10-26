Nhiều phút căng thẳng ngăn nam thanh niên định nhảy sông tự tử ở phường Sài Gòn

Ngày 25-10, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM (PC07) vừa ngăn chặn một nam thanh niên có ý định nhảy sông Sài Gòn tự tử.

Trước đó, khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TP.HCM) phát hiện một nam thanh niên ngồi sát lan can ven sông Sài Gòn với biểu hiện bất thường, có dấu hiệu muốn tự tử.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông phối hợp cùng Cảnh sát cơ động đang trực tại khu vực nhanh chóng đến hiện trường, triển khai phương án ngăn chặn và cứu nạn khẩn cấp.