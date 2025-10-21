Nhiều phường ở Đà Nẵng cho học sinh nghỉ từ ngày 22/10 để ứng phó bão số 12

Theo đó, UBND phường Hải Châu thông báo cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS nghỉ học từ ngày 22/10, đồng thời yêu cầu các trường phối hợp lực lượng chức năng ứng phó mưa lớn, bảo đảm an toàn cơ sở vật chất và học sinh, giáo viên.

Phường Thanh Khê cũng yêu cầu các trường mầm non, tiểu học và THCS nghỉ học từ ngày 22/10 cho đến khi có thông báo mới, đồng thời tổ chức vệ sinh, khắc phục thiệt hại sau bão để sớm ổn định dạy - học.