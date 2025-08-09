Nhiều 'ông lớn' bất động sản bất ngờ trở lại đường đua

Bên cạnh “vua tôn” Hoa Sen, “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh cũng vừa mới xuất hiện trở lại vào ngày 20/8 để làm việc với lãnh đạo xã Tam Hưng (Hà Nội). Tại đây, Tập đoàn Mường Thanh đã báo cáo tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn, đặc biệt là về tình hình khu đô thị Mỹ Hưng.

Dự án khu đô thị này vốn được khởi động từ năm 2008 và có quy mô lên tới 182 ha, thuộc địa bàn các xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng và Bình Minh (huyện Thanh Oai cũ). Dự án này ban đầu được địa phương giao cho Cienco 5 theo hình thức BT “đổi đất lấy hạ tầng”. Đến năm 2016, Tập đoàn Mường Thanh đã chi khoảng 3.500 tỷ đồng để mua lại dự án này.

Ông Lê Thanh Thản không phải là gương mặt xa lạ trong giới bất động sản. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều dự án giá rẻ, mang lại cơ hội an cư cho nhiều người dân, tiêu biểu nhất là các tòa chung cư tại Hà Nội như HH Linh Đàm, Kim Văn - Kim Lũ, Kiến Hưng... Tuy nhiên, chính các dự án này lại khiến ông rơi vào vòng lao lý.

Ví dụ tại HH Linh Đàm, các tòa chung cư chỉ được phê duyệt 27 tầng nhưng nhiều tòa lại xây tới 36 - 41 tầng. Tương tự, tại chung cư Đại Thanh, dự án được phê duyệt với 29 tầng nhưng chủ đầu tư lại xây lên 32 tầng. Đến nay, nhiều căn hộ vẫn chưa được cấp sổ đỏ do các sai phạm trong xây dựng như trên.

Thị trường bất động sản cũng đang dần “nóng” hơn khi doanh nhân Đỗ Anh Dũng trở lại. Sự hiện diện của vị chủ tịch đã giúp Tập đoàn Tân Hoàng Minh lấy lại được sức sống. Mới đây nhất, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vào tháng 6/2025, tập đoàn này đã đề xuất đầu tư khu đô thị kết hợp du lịch và phim trường với quy mô diện tích lên tới 4.320 ha.