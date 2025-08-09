Nhiều 'ông lớn' bất động sản bất ngờ trở lại đường đua

|Bất động sản là lĩnh vực gây dựng tên tuổi của nhiều doanh nhân. Ảnh: Thanh Vũ
"Từ nay về sau, Hoàng Anh Gia Lai sẽ không bao giờ đầu tư ra ngoài lĩnh vực nông nghiệp. Tôi sẽ không bao giờ làm bất động sản, dù một năm lời 1.000 tỷ đồng cũng không làm", đây là lời khẳng định của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai tại đại hội cổ đông của công ty vào tháng 6/2025.
Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau, “Bầu Đức” đã khiến công chúng bất ngờ khi ký bản ghi nhớ đầu tư dự án khu phức hợp Phù Đổng (tỉnh Gia Lai). Dự án này gồm khối chung cư 25 tầng và khu nhà phố thương mại 3,5 tầng, được xây dựng trên diện tích đất gần 7.000 m2. Tổng mức đầu tư dự kiến là 400 tỷ đồng.
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai từng có một thời “thắng lớn” nhờ hàng loạt dự án bất động sản đình đám tại TP.HCM như New Sai Gon, Hoang Anh River View, Phú Hoàng Anh, Hoàng Anh Golden House… Thậm chí, tập đoàn còn đầu tư tại Myanmar với dự án khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center với cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và khách sạn 5 sao.
Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng tài chính từ năm 2015, tập đoàn đã dần rút khỏi lĩnh vực địa ốc để tái cơ cấu. Nhiều thương vụ M&A (mua bán và sáp nhập) bất động sản đã diễn ra nhằm giúp doanh nghiệp có dòng tiền trả nợ trái phiếu. Ngay cả khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại Pleiku - một trong những khách sạn 4 sao đầu tiên tại Tây Nguyên và gắn liền với hình ảnh của tập đoàn - cũng không thoát khỏi cảnh bị rao bán.
Một cái tên khác cũng đang rục rịch trở lại “đường đua” địa ốc là CTCP Tập đoàn Hoa Sen. Tại đại hội đồng cổ đông vào tháng 3/2025, Chủ tịch HĐQT Lê Phước Vũ đã hé lộ rằng, tập đoàn đang xúc tiến đầu tư nhiều dự án tiềm năng tại Đồng Nai nhằm đón đầu làn sóng phát triển khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Quy mô dự án mà tập đoàn hướng đến là những khu đô thị lớn, diện tích lên tới 600 - 700 ha.
Đây là lần thứ ba “ông lớn” này thử sức với ngành địa ốc. Lần đầu vào năm 2009, Hoa Sen đã cùng lúc đầu tư 5 dự án, đa phần toạ lạc tại TP.HCM. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm, tập đoàn đã rút khỏi “sân chơi” này.
Lần thứ hai, tập đoàn tiếp tục quay lại với bất động sản vào năm 2016, với việc thành lập tới 4 công ty con. Tuy nhiên, khoảng 2 năm sau, các doanh nghiệp này cũng dần bị giải thể.
Bên cạnh “vua tôn” Hoa Sen, “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh cũng vừa mới xuất hiện trở lại vào ngày 20/8 để làm việc với lãnh đạo xã Tam Hưng (Hà Nội). Tại đây, Tập đoàn Mường Thanh đã báo cáo tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn, đặc biệt là về tình hình khu đô thị Mỹ Hưng.
Dự án khu đô thị này vốn được khởi động từ năm 2008 và có quy mô lên tới 182 ha, thuộc địa bàn các xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng và Bình Minh (huyện Thanh Oai cũ). Dự án này ban đầu được địa phương giao cho Cienco 5 theo hình thức BT “đổi đất lấy hạ tầng”. Đến năm 2016, Tập đoàn Mường Thanh đã chi khoảng 3.500 tỷ đồng để mua lại dự án này.
Ông Lê Thanh Thản không phải là gương mặt xa lạ trong giới bất động sản. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều dự án giá rẻ, mang lại cơ hội an cư cho nhiều người dân, tiêu biểu nhất là các tòa chung cư tại Hà Nội như HH Linh Đàm, Kim Văn - Kim Lũ, Kiến Hưng... Tuy nhiên, chính các dự án này lại khiến ông rơi vào vòng lao lý.
Ví dụ tại HH Linh Đàm, các tòa chung cư chỉ được phê duyệt 27 tầng nhưng nhiều tòa lại xây tới 36 - 41 tầng. Tương tự, tại chung cư Đại Thanh, dự án được phê duyệt với 29 tầng nhưng chủ đầu tư lại xây lên 32 tầng. Đến nay, nhiều căn hộ vẫn chưa được cấp sổ đỏ do các sai phạm trong xây dựng như trên.
Thị trường bất động sản cũng đang dần “nóng” hơn khi doanh nhân Đỗ Anh Dũng trở lại. Sự hiện diện của vị chủ tịch đã giúp Tập đoàn Tân Hoàng Minh lấy lại được sức sống. Mới đây nhất, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vào tháng 6/2025, tập đoàn này đã đề xuất đầu tư khu đô thị kết hợp du lịch và phim trường với quy mô diện tích lên tới 4.320 ha.
Cũng trong tháng 6/2025, Tân Hoàng Minh đã đăng ký thí điểm xây nhà ở thương mại ở Khánh Hòa với dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại và căn hộ cao cấp Tân Hoàng Minh với diện tích 0,7 ha, vốn đầu tư dự kiến 1.800 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 3/2025, như để “chào đón” sự trở lại của vị chủ tịch, tập đoàn đã khởi công dự án chung cư cao cấp Greenera Southmark tại Hà Nội.
Sự trở lại của những “vị thuyền trưởng” không chỉ giúp vực dậy doanh nghiệp mà còn góp phần lấy lại niềm tin của nhà đầu tư. Đây chính là câu chuyện đang diễn ra tại CTCP Đầu tư LDG. Khi cựu Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng đứng dậy từ “cú ngã ngựa” tại khu dân cư Tân Thịnh (Đồng Nai), cổ phiếu của công ty đã tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 26/6 đến ngày 2/7.
Thời điểm ông Nguyễn Khánh Hưng tái hòa nhập cộng đồng cũng là lúc LDG có nhiều bước tiến mới. Tại đại hội cổ đông năm 2025, doanh nghiệp cho biết sẽ tái khởi động nhiều dự án. Trong đó, LDG Grand Hạ Long (Quảng Ninh) và Viva City (Đồng Nai) đang trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý.
Bên cạnh đó, các dự án như High Intela (TP.HCM), West Intela (TP.HCM), Thành Đô (Cần Thơ), Grand Đà Nẵng… dự kiến sẽ được công ty triển khai hoặc chuyển nhượng dự án/cổ phần hoặc hợp tác đầu tư.
Sự tái xuất đồng loạt của các “ông lớn” cho thấy bất động sản vẫn là “mảnh đất vàng” đầy hấp lực, ngay cả với những doanh nhân từng tuyên bố rút lui. Dù còn nhiều thách thức về pháp lý, dòng vốn và niềm tin thị trường, sự trở lại này hứa hẹn tạo ra làn sóng cạnh tranh mới, góp phần định hình diện mạo bất động sản Việt Nam trong giai đoạn tới.