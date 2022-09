Nhiều nơi trên cả nước mưa to dài ngày

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/9), ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/9 đến 3h ngày 23/9 có nơi trên 60mm như: Nam Thịnh (Thái Bình) 126.8mm, Xuân Thủy (Nam Định) 63.4mm, Thanh Hương (Nghệ An) 60.8mm, Hội Khách (Quảng Nam) 65.8mm, Hội An (Quảng Nam) 70mm,…

Dự báo, từ ngày nay đến đêm mai (24/9), khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.