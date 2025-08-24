Nhiều nhà đầu tư nếm trái đắng vì chạy theo phong trào farmstay

Giải pháp sau đó là tận dụng trang trại nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn để kết hợp phát triển du lịch nông nghiệp, lồng ghép văn hóa bản địa. Cách làm này vừa tăng nguồn thu, vừa tiêu thụ sản phẩm, vừa góp phần bảo tồn giá trị địa phương.

Tuy nhiên, dù có sản lượng trái cây hữu cơ, khó khăn mới lại xuất hiện khi sản phẩm khó tiêu thụ nếu chưa qua chế biến sâu hoặc chưa có doanh nghiệp thu mua. Chi phí chứng nhận cao, tiêu chuẩn khắt khe khiến nông sản hữu cơ thậm chí bị bán với giá thấp. Đây là thất bại đầu tiên của Sản Việt farmstay.

Nghiên cứu định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ của Chính phủ đến năm 2045, ông Thành quyết định chuyển sang mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn.

Trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn , ông Nguyễn Minh Thành, chủ nhân Sản Việt farmstay cho biết ban đầu chọn hướng làm nông nghiệp vô cơ, hiệu quả nhanh nhưng thiếu bền vững và không đáp ứng xu thế thị trường.

Dù sở hữu trang trại với diện tích 128 ha, nhưng thời gian đầu, hoạt động của Sản Việt farmstay (tỉnh Khánh Hòa) hầu như rơi vào bế tắc, đầu tư nhiều nhưng loay hoay không rõ hướng đi, không sinh lời, thậm chí đứng trước nguy cơ dừng lại.

Tuy nhiên, làm nông nghiệp đã khó, nay kết hợp du lịch và văn hóa càng khó hơn, đòi hỏi kiến thức đa ngành, nhân lực tốt, chiến lược rõ ràng và thiết kế bài bản từ công trình đến kịch bản tour, dịch vụ ăn uống, lưu trú, marketing…

“Lúc đầu tôi gần như thiếu tất cả, dẫn đến những thất bại cay đắng, thậm chí phải phá bỏ vài công trình không phù hợp. Nếu không có kiến thức và chuẩn bị đầy đủ, farmstay dễ biến thành đống rác bê tông hơn là một mô hình bền vững”, ông nói.

Ông Thành cho rằng, tư duy “làm một khu du lịch để bán chỗ tham quan, ăn uống, nghỉ ngơi cho bất kỳ ai” là sai lầm. Sứ mệnh cốt lõi của du lịch nông nghiệp phải là tiêu thụ nông sản, do đó khách hàng mục tiêu phải hướng đến khách thành phố, khách ngoại tỉnh và quốc tế.

Từ câu chuyện của Sản Việt farmstay, Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Nhà hoạch định chiến lược du lịch nông nghiệp nhìn nhận, đây là một trong những fam lớn nên phương pháp canh tác và cách tiếp cận vấn đề phát triển thường phải khác những fam nhỏ. Thách thức của họ nằm ở chỗ không tìm thấy được những tri thức hướng dẫn phù hợp để bắt đầu phát triển farmstay ngay từ những ngày mới mua đất.

Do vậy, theo ông Tùng, farmstay hữu cơ và có kết hợp văn hóa bản địa cần có nhân sự cốt lõi có kỹ năng tốt. Tuy nhiên , nhân sự chất lượng như vậy ở vùng núi, nông thôn lại rất thiếu. Chủ cơ sở cần có tư duy phải sử dụng nhân công bản địa, dù họ có thể chậm, mà phải kiên trì bồi túc kỹ năng cho họ.

Đối với chính quyền địa phương, cần có những khóa học ngắn hạn để nâng cao năng lực của người dân địa phương về dịch vụ du lịch.

Kỹ sư quản lý đất đai, chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Tuấn, cũng cho biết đã chứng kiến cảnh nhiều nhà đầu tư du lịch nông nghiệp thất bại. Vấn đề nằm ở chỗ, sự thất bại đến không phải vì thị trường xấu. Họ thất bại vì thiếu kiến thức nền tảng và hoạch định chiến lược. Nhiều người chưa phân biệt rõ farmstay, homestay, glamping hay ecolodge…, dẫn đến đầu tư dàn trải, lãng phí và mất cơ hội.