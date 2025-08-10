Nhiều nguyên thủ, lãnh đạo các nước sẽ đến Việt Nam dự lễ mở công ước đặc biệt

Việt Nam đăng cai tổ chức lễ mở ký và hội nghị cấp cao về Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Thủ đô Hà Nội vào các ngày 25-26/10.

Đây là sự kiện quốc tế quan trọng, đánh dấu một mốc son trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và 47 năm quan hệ đối tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, quá trình đàm phán công ước đã được khởi xướng từ năm 2019 với việc xây dựng dự thảo văn kiện đầu tiên mang tính phổ quát, bao trùm toàn cầu. Việt Nam cùng các quốc gia đã ủng hộ Liên Hợp Quốc khởi động tiến trình đàm phán văn kiện này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang phát biểu mở đầu

Công ước này hứa hẹn trở thành một “công cụ pháp lý quan trọng có tính phổ quát, bao trùm toàn cầu” cho tất cả các quốc gia thành viên hợp tác phòng, chống tội phạm mạng.