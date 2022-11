Nhiều người vô tư ăn mỳ tôm mà không biết có thể mắc 'cả tỷ bệnh nguy hiểm'

Những tác hại kinh hoàng của việc thường xuyên mỳ tôm



Mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường do béo phì



Với nhiều người, họ thường rất thích ăn mỳ tôm vào sáng sớm hoặc những lúc lót dạ. Thế nhưng bạn không nên ăn quá nhiều mỳ tôm vì khiến cơ thể nạp thêm quá nhiều carbohydrate và chất béo. Điều này làm hàm lượng chất béo, calo tăng cao.



Chúng dễ dàng khiến bạn phải đối mặt với nguy cơ gây béo phì và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới béo phì như tim mạch, tiểu đường, cholesterol cao… với các biểu hiện ban đầu, rõ rệt nhất như chóng mặt, mệt mỏi, tim đập nhanh…



Ảnh hưởng xấu tới hệ nội tiết, tăng lão hóa



Trong mỳ tôm có chứa nhiều chất mỡ, vì thế, nó làm chậm tốc độ ô xy hóa, kéo dài thời gian biến mùi của mì tôm.



Nếu cứ dung nạp chất này quá nhiều trong thời gian dài, chất chống ô xy hóa sẽ ảnh hưởng xấu tới hệ nội tiết và thúc đẩy nhanh quá trình lão hóa.



Đối mặt với bệnh dạ dày, tiêu hóa



Mỳ tôm có chứa rất nhiều dầu và nhiều hương liệu, chất phụ gia. Do đó, ăn mỳ thường xuyên sẽ không những khiến vị giác giảm sút mà còn có thể tạo áp lực cho dạ dày trong việc tiêu hóa chung. Điều này lâu dần có thể gây rối loạn chức năng dạ dày, khiến bạn dễ bị đầy hơi, đau dạ dày…



Nguy cơ ung thư trực tràng



Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, những thành phần phụ gia như màu thực phẩm, muối, chất béo bão hòa trong mỳ tôm ăn trong thời gian dài sẽ dễ gây táo bón. Người bị táo bón khiến phân lưu lại thời gian dài trong đại tràng, cũng là một yếu tố dẫn đến ung thư trực tràng.



Bệnh tiểu đường, tim mạch



Nếu như không muốn phải đối mặt với các bệnh về tim mạch như cao huyết áp, xơ vữa động mạch, đột quỵ cao hơn bình thường, bạn không nên ăn mỳ thường xuyên.



Lý do bởi mỳ tôm có chứa chất béo nhiều. Chưa kể, chất béo này là transfat và chất béo bão hòa, chúng vô cùng có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với những người cao tuổi hay người có tiền sử bệnh tim mạch.



Bị sỏi thận



Mỳ tôm là thực phẩm có chứa rất nhiều muối. Vì thế, ăn nhiều mỳ tôm với lượng muối cao như vậy vô tình làm hại thận, thậm chí dùng nhiều có thể gây sỏi thận.



Loại mỳ nào cũng chứa đầy phosphate, một chất giúp cải thiện mùi vị thức ăn. Chúng giúp bạn ngon miệng nhưng chất này lại khiến bạn dễ bị loãng xương, mất xương, răng cũng yếu dần đi nếu dùng nhiều.