Nhiều người Việt tẩy chay búp bê Baby Three vì có hình ảnh giống 'đường lưỡi bò'

Khẳng định muốn mang tới khách hàng không chỉ sản phẩm chất lượng mà còn những giá trị văn hoá, nhân văn tốt đẹp, công ty quyết định dừng hợp tác với Baby Three.

Cùng ngày 5/3, nhà sáng tạo nội dung Đặng Tiến Hoàng (ViruSs) cũng chính thức thông báo dừng việc nhập khẩu và bán búp bê Baby Three, do phát hiện Baby Three “Thỏ thị trấn ver 2” có xuất hiện hình ảnh nhạy cảm trong phần thể hiện graffiti bọng mắt, nước mắt.

Thông báo của Kính mắt Anna và ViruSs thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người cũng cho rằng hình ảnh graffiti trên sản phẩm có nét tương đồng với “đường lưỡi bò”.

Từ đó dẫn đến làn sóng kêu gọi tẩy chay búp bê Baby Three tại thị trường Việt.