Nhiều người Việt mắc căn bệnh “càng đi càng đau”

Theo các bác sĩ, hậu quả của bệnh động mạch chi dưới mạn tính ít gây tử vong nhưng nó có thể gây tàn phế, bệnh nhân cũng sẽ phải điều trị suốt đời bằng thuốc, giảm chất lượng cuộc sống do phải cắt cụt chi. Vì thế, quan điểm hiện tại là bảo tồn chi tối đa, giúp cải thiện chất lượng sống của người bệnh.

Các phương pháp điều trị bệnh đa dạng, chủ yếu là phẫu thuật kinh điển, can thiệp nội mạch và điều trị nội khoa. Trong đó, can thiệp nội mạch ngày càng chiếm ưu thế, là biện pháp điều trị được đưa ra trước khi phẫu thuật. Ưu điểm của nó là ít xâm lấn, có thể can thiệp vào mạch máu nhỏ, thời gian nằm viện ngắn. Sau khi phục hồi lưu thông mạch máu, máu xuống dưới nhiều hơn, phần hoại tử của chi giáp ranh giữa hoại tử và chưa hoại tử có thể sống lại. Việc này giúp bảo tồn chi tối đa.

Tại nước ta bệnh thường gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới vì tỉ lệ nam giới hút thuốc lá cao hơn. Với người hút thuốc lá, nguy cơ mắc bệnh động mạch chi dưới tăng lên 2-6 lần.

Tương tự, với người bị tiểu đường nguy cơ mắc cũng tăng 2-4 lần.

PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng cho biết thêm, bệnh động mạch chi dưới mạn tính là một bệnh lý tiến triển dai dẳng và theo từng giai đoạn. Vì vậy, bệnh nhân khi có dấu hiệu cần phải được kiểm tra sớm để kiểm soát các yếu tố làm tăng tiến triển của bệnh, giảm thiểu biến chứng do tắc động mạch, giảm thiểu tàn phế cho người bệnh.