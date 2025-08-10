Nhiều nghệ sĩ Việt lựa chọn Di Động Việt để lên đời iPhone 17 Pro Max nhờ chính sách thu cũ hấp dẫn

Năm nay, sức hút của iPhone 17 và iPhone Air lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong giới công nghệ mà còn chạm đến cả làng giải trí, khi hàng loạt sao Việt háo hức lên đời iPhone mới. Đến thời điểm hiện tại, iPhone 17, iPhone Air vẫn giữ sức nóng chưa từng có trên thị trường Việt Nam. Sức hút từ màu sắc mới và hàng loạt nâng cấp mạnh mẽ khiến người dùng Việt háo hức sở hữu sớm.
Trong đó, nhiều nghệ sĩ Việt đã nhanh chóng “lên đời” iPhone mới, biến Di Động Việt - Đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam thành tâm điểm của mùa công nghệ cuối năm.
Mới đây, vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh - ca sĩ Sara Lưu cũng chia sẻ khoảnh khắc “mở hộp” iPhone 17 Pro Max trên trang cá nhân, thu hút đông đảo sự chú ý từ người hâm mộ. Cặp đôi cho biết, “em iPhone 17 Pro Max đã về tay”, và như nhiều năm qua, cả hai vẫn chọn Di Động Việt để lên đời máy mới.
Năm nay, trong khi Dương Khắc Linh chọn phiên bản màu cam hot trend, thì Sara Lưu vẫn trung thành với màu bạc thời thượng vì “hợp mệnh kim”. Nam nhạc sĩ “review nhanh” iPhone mới trên trang cá nhân:
“iPhone mới năm nay thật sự quá đẹp. Màu cam nhìn ngoài đời sang và lạ, ai cũng phải thích. Còn camera thì đúng là đỉnh, vẫn là ‘vua chụp đêm’ không đối thủ. Mọi người chỉ cần nhìn avatar mới của mình là thấy ngay. Mình mua ở Di Động Việt, nơi tốt nhất để lên đời iPhone vì có thể thu cũ đổi mới với giá rất cao. Quá tiện để đổi chiếc máy cũ lấy chiếc điện thoại có camera tốt nhất hiện nay”.
Ngoài vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh, nhiều nghệ sĩ khác như diễn viên Lê Xuân Tiền, ca sĩ Giang Hồng Ngọc, ca sĩ Ngô Kiến Huy, á hậu Bùi Lý Thiên Hương, ca sĩ Lệ Quyên - diễn viên Lâm Bảo Châu… đều có điểm chung khi chọn Di Động Việt là nơi “lên đời” vì uy tín, luôn sẵn hàng - giao ngay và còn kèm các chính sách hậu mãi vượt trội.
Được biết, dành riêng cho khách hàng tham gia chương trình thu cũ - đổi mới iPhone 17, iPhone Air, Di Động Việt sẽ áp dụng mức trợ giá lên đến 5 triệu đồng với các phiên bản 1TB trở lên, tới 4 triệu đồng với các phiên bản còn lại. Đồng thời, hệ thống cũng cam kết giá thu máy cũ tốt, quy trình kiểm tra máy chỉ khoảng 5 phút, không cần bung máy, chỉ xem ngoại quan.
Đặc biệt, Di Động Việt còn áp dụng cùng lúc với ưu đãi thanh toán, giảm thêm đến 2 triệu đồng khi khách hàng chọn thanh toán qua một số ngân hàng hoặc tham gia chương trình “Trả góp 30”: 0% lãi, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước.
Song song đó, Di Động Việt còn ưu đãi thêm đến 7 triệu đồng khi khách hàng mua kèm các sản phẩm khác trong hệ sinh thái Apple và giảm thêm 200 nghìn đồng khi mua cùng AirPods Pro 3.
Về các chính sách bảo hành - hậu mãi, để khách hàng hoàn toàn an tâm, ngoài chính sách bảo hành của hãng, Di Động Việt áp dụng thêm 33 ngày bảo hành 1 đổi 1 kể cả với những trường hợp máy rơi, vỡ.
Đại diện Di Động Việt cho biết: “Năm nay, lượng nghệ sĩ, KOLs và khách hàng trẻ đến lên đời iPhone 17, iPhone Air tăng mạnh. Trong đó, dòng Pro Max chiếm phần lớn, cho thấy sức hút của dòng sản phẩm mới không chỉ ở công nghệ mà còn ở yếu tố thời trang. Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến trải nghiệm trọn vẹn, nhanh chóng và an tâm nhất cho khách hàng, từ giá bán, chính sách thu cũ, đến hậu mãi dài lâu sau mua”.
