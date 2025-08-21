Nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham gia diễu binh, diễu hành dịp quốc khánh 2-9

Khoảng 160 nghệ sĩ của các nhà hát thuộc thành phố Hà Nội sẽ tham gia diễu binh, diễu hành trong Khối 54 dân tộc Việt Nam tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80).

Đây là những nghệ sĩ được lựa chọn từ các nhà hát như: Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Nhà hát Múa rối Thăng Long…

Trong các nghệ sĩ tham gia có nhiều nghệ sĩ quen mặt với khán giả trên các bộ phim và tác phẩm sân khấu như: Nghệ sĩ Ưu tú Đức Hùng, Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Công Khanh, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Quỳnh, diễn viên Chí Nhân, Thùy Dương, Trương Hoàng, Minh Tít…