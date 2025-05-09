Nhiều liên danh được thành lập và mở rộng trong việc khai thác tốt thị trường tiềm năng khu vực

Cũng trong chiến lược mở rộng, Công ty Cổ phần Tasco (Tasco) đã nhận được thông báo từ Công ty Cổ phần VII Holding (VII Holding) về việc thực hiện giao dịch để sở hữu 30% cổ phần của Tasco, tương ứng với 320.485.000 cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tasco thông qua.

Với tốc độ tăng trưởng 14 - 16%, liên doanh Seino-ITL Logistics phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa liên tục mở rộng khi chỉ tính trong 7 tháng đầu năm 2025, sản lượng vận tải hàng hóa đạt 1,67 tỷ tấn (tăng 13,7% so với cùng kỳ 2024), khối lượng luân chuyển đạt 345,4 tỷ tấn.km (tăng 13,6%). Cùng với mạng lưới rộng khắp của Tập đoàn ITL với hơn 40 văn phòng, chi nhánh, trung tâm phân phối tại Việt Nam và các quốc gia gồm Lào, Campuchia, Myanmar, Liên doanh Seino-ITL Logistics hướng đến mục tiêu thiết lập mạng lưới logistics tối ưu, bên cạnh chiến lược trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vận tải hàng ghép (LTL) tại khu vực. Ngoài mở rộng liên doanh, nhiều công ty cũng đã có những bước mở rộng hiệu quả cho hình thức tương tự.

Trong tháng 8 vừa qua, Tasco đã phát hành thành công gần 175,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó tăng vốn điều lệ lên gần 10.683 tỷ đồng. Trước đó, VETC - Công ty con của Tasco cũng thu hút thành công khoản đầu tư 500 tỷ đồng từ IFC thông qua hình thức trái phiếu chuyển đổi.



Sự đồng hành của các cổ đông và đối tác chiến lược quốc tế lớn như Mitsui & Co, IFC, cùng với sự tham gia của VII Holding – cổ đông tổ chức tại công ty mẹ, ghi nhận sự đánh giá của đối tác về tiềm năng phát triển của Tasco trong hành trình mới, phù hợp cho việc mở rộng hệ sinh thái vì khách hàng.



Trong khi đó, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) - đơn vị liên doanh giữa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) và Sembcorp Development Ltd (Singapore) cũng cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư các khu công nghiệp tại Việt Nam.

Mô hình liên doanh đầu tư khu công nghiệp của tập đoàn Sembcorp hiện có tại 13 tỉnh, thành phố, tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động. Ảnh minh họa: VOV.

Cụ thể, với việc khởi công khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi, liên doanh cũng vừa nhận được quyết định chấp thuận đầu tư khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 và khu công nghiệp Hải Long (VSIP Nam Định) giai đoạn 1, từng bước mở rộng và thúc đẩy khu công nghiệp chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.



Được biết đến nay, tập đoàn Sembcorp đã đầu tư 18 khu công nghiệp VSIP tại 13 tỉnh, thành phố, tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động. Singapore cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai vào Việt Nam, với khoảng 3.800 dự án, tổng vốn gần 81 tỷ USD.



Theo kết quả kinh doanh nửa đầu 2025, VSIP đạt lợi nhuận sau thuế gần 1.127 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2024, doanh nghiệp này lãi ròng kỷ lục 3.283 tỷ đồng.



Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của VSIP đạt gần 42.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hơn 18.527 tỷ đồng, tăng 12% so với nửa đầu năm 2024, trong đó hơn 9.943 tỷ đồng là lợi nhuận lũy kế chưa phân phối. Nợ phải trả ở mức hơn 23.459 tỷ đồng, bao gồm gần 13.557 tỷ đồng nợ vay ngân hàng, hơn 6.900 tỷ đồng khoản nợ phải trả khác và dư nợ trái phiếu 3.000 tỷ đồng.