Nhiều khu vực trên cả nước có mưa lớn trong những ngày tới

Mưa lan rộng ra Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, mưa lớn ở Bắc Bộ đang lan rộng ra các các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa lớn trong những ngày tới.

Đối với khu vực Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đi qua khu vực Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên từ nay đến ngày 28/8, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 120mm (mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ từ nay đến ngày 28/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 60 - 120mm, có nơi trên 150mm; khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (mưa dông chủ yếu tập trung và chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.