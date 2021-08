Nhiều khu vực nguy cơ rất cao, Bạc Liêu sẽ xem xét có nên thực hiện tiếp giãn cách xã hội

Việc gỡ bỏ cách ly y tế trên địa bàn thành phố, hay "nới lỏng" các biện pháp phòng dịch chỉ được xem xét sau ngày 5/9, khi mà Bạc Liêu hoàn thành chiến dịch xét nghiệm tầm soát diện rộng. Do vậy, các cấp, các ngành và người dân cần thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội.

"Trong tình hình khó khăn do dịch bệnh như hiện nay, nếu có khó khăn thì phải từng bước tháo gỡ. Mục tiêu cao nhất là phải đảm bảo sức khỏe cho người dân" - ông Hùng nói.

Xem thêm video đang được quan tâm: