Nhiều khu vực mưa to cục bộ vào chiều tối và đêm nay, miền Bắc đến 80mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa và chiều nay (10/8), ở khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to cục bộ. Lượng mưa tính từ 12-15h có nơi trên 60mm như trạm: Thanh Trì (Hà Nội) 71.5mm, trạm Đắk Hà 1 (Quảng Ngãi) 68.2mm, trạm Khánh Hội (Cà Mau) 97mm, trạm Mỹ Tú (TP. Cần Thơ) 63.8mm,…

Dự báo, chiều tối và đêm nay nhiều khu vực trên cả nước đều xuất hiện mưa giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa đến 80mm.