Nhiều khu vực mưa lũ miền Trung mất sóng điện thoại, gián đoạn internet

Theo đó trong 1, 2 ngày qua tại Đà Nẵng, khu vực xã Trà Leng (cũ) đã mất điện và mất sóng điện thoại từ chiều 26/10 làm mất liên lạc hoàn toàn với khoảng 600 hộ dân.
Còn tại Huế, 2 xã Khe Tre và Nam Đông còn xảy ra tình trạng mất sóng điện thoại và gián đoạn internet do ảnh hưởng của mưa lớn.
Bộ Công an cho biết đã có Công điện gửi Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Cục Viễn thông và cơ yếu đảm bảo an toàn về thông tin tín hiệu và liên lạc CAND.
Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ban hành Công điện chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ.
Trên các mạng xã hội như Facebook nhiều người dân chia sẻ thông tin tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng, Huế vài ngày qua đã xảy ra tình trạng mất sóng điện thoại, 4G/5G, gián đoạn internet. Nhiều người dân cho biết đã sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin cũng như cầu cứu trên mạng xã hội. Tuy nhiên việc gián đoạn thông tin khiến người dân thêm vất vả.
Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã chủ động kích hoạt phương án phòng chống thiên tai, khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hạ tầng viễn thông và duy trì thông tin liên lạc thông suốt cho người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng.
Hệ thống trạm phát sóng, tuyến truyền dẫn, cột anten và các Site cấp 1, cấp 2 được kiểm tra, gia cố và đảm bảo nguồn điện dự phòng đầy đủ, bao gồm phương án chống ngập đối với các khu vực có nguy cơ. Các điểm hạ tầng từng bị ảnh hưởng trong bão số 10 vừa qua được kiểm tra đặc biệt để kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn khi mưa bão kéo dài.
Mạng truyền dẫn được rà soát cấu hình tổng thể, đặc biệt xây dựng kịch bản đảm bảo an toàn cho các tuyến truyền dẫn trục, liên tỉnh khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng. Đồng thời, MobiFone đã chủ động thông báo và phối hợp với các đối tác hạ tầng để chuẩn bị nguồn lực ứng cứu truyền dẫn quang, hạ tầng trong trường hợp xảy ra sự cố.
Hệ thống điện, thiết bị đóng cắt, máy phát điện, ắc quy và UPS được kiểm tra, bảo dưỡng và đảm bảo sẵn sàng hoạt động. MobiFone cũng bố trí lực lượng trực tại chỗ theo từng địa bàn, với hàng trăm nhân sự sẵn sàng ứng phó tại các tỉnh Quảng Trị, Thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai. Lực lượng ứng cứu thông tin được triển khai cùng phương tiện cơ động tại các điểm nóng, nhằm kịp thời hỗ trợ khôi phục mạng lưới nếu có thiệt hại xảy ra.
Song song với công tác bảo vệ hạ tầng và bảo đảm thông tin, MobiFone còn phối hợp với các cơ quan chức năng để chủ động gửi tin nhắn cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh mưa bão, ứng phó lũ quét và ngập lụt đến người dân tại các khu vực nguy cơ cao, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra.
