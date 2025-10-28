Nhiều khu vực mưa lũ miền Trung mất sóng điện thoại, gián đoạn internet

Còn tại Huế, 2 xã Khe Tre và Nam Đông còn xảy ra tình trạng mất sóng điện thoại và gián đoạn internet do ảnh hưởng của mưa lớn.

Theo đó trong 1, 2 ngày qua tại Đà Nẵng, khu vực xã Trà Leng (cũ) đã mất điện và mất sóng điện thoại từ chiều 26/10 làm mất liên lạc hoàn toàn với khoảng 600 hộ dân.

Bộ Công an cho biết đã có Công điện gửi Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Cục Viễn thông và cơ yếu đảm bảo an toàn về thông tin tín hiệu và liên lạc CAND.

Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ban hành Công điện chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ.

Trên các mạng xã hội như Facebook nhiều người dân chia sẻ thông tin tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng, Huế vài ngày qua đã xảy ra tình trạng mất sóng điện thoại, 4G/5G, gián đoạn internet. Nhiều người dân cho biết đã sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin cũng như cầu cứu trên mạng xã hội. Tuy nhiên việc gián đoạn thông tin khiến người dân thêm vất vả.