Nhiều khu vực của Nhật Bản tiếp tục hứng mưa lớn

Theo báo cáo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trong sáng nay, mưa lớn trút xuống khu vực Morino (Hokkaido) với lượng mưa lên tới 123,5 mm/giờ – mức cao nhất trong lịch sử quan trắc tại đây. Cũng trong buổi sáng, tại thị trấn Kuromatsunai, lượng mưa đo được trong một giờ đạt 110 mm.

Đến cuối giờ chiều, mưa tại Morino đã bắt đầu giảm, nhưng vẫn duy trì ở mức rất cao, 109 mm/giờ. Trong khi đó, tại các địa phương khác như Miyagi, quần đảo Tây Nam, miền Đông Nhật Bản…, lượng mưa đều vượt xa mức trung bình của tháng 10 hàng năm.

Nhiều khu vực của thành phố Sendai bị nhấn chìm trong hàng mét nước. Ảnh: FNN

Đến đầu giờ chiều, mưa lớn đã bắt đầu gây thiệt hại cho người dân. Từ 11h42, chính quyền thành phố Shiraoi đã ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp đối với 355 hộ dân với tổng cộng 685 người đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao. Tiếp đó, vào lúc 12h10, thành phố Tagajo (tỉnh Miyagi) cũng đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp đối với toàn bộ người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên). Tại thành phố Sendai, mưa lớn đã khiến nhiều khu vực ngập sâu hơn 1 mét.

Ngoài tình trạng ngập lụt, các cơ quan chức năng Nhật Bản đã phát cảnh báo diện rộng về nguy cơ sạt lở đất, lũ bùn, cây đổ, sấm sét, vỡ đê, nước sông tràn bờ…

Hiện nay, tất cả các đơn vị cứu hộ, cứu nạn tại những khu vực chịu ảnh hưởng của sự giao thoa giữa khối không khí lạnh và nóng đều được đặt trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ mưa lớn trên diện rộng vẫn tiếp diễn trong những ngày tới.