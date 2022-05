Nhiều khối đá hàng chục tấn lăn xuống khu dân cư

Chiều tối 30/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Cao Xuân Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Nội, huyện Bá Thước, Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn khiến nhiều khối đá từ trên núi lăn xuống tỉnh lộ 523D, đoạn qua địa bàn xã Lương Nội.

Cũng theo ông Tùng, vào đêm 27/5, sau trận mưa lớn kéo dài, bất ngờ xuất hiện tình trạng sạt lở đá, trong đó có những khối đá nặng hàng chục tấn từ trên núi lăn xuống và phát ra những tiếng nổ lớn. Tình trạng sạt lở đá làm ảnh hưởng đến 4 hộ dân.

Rất may, sự cố sạt lở đá không gây thiệt hại về người và tài sản, tuy nhiên nhiều người dân ở khu vực này bất an. Đặc biệt, nguy cơ đá tiếp tục sạt lở vẫn tiềm ẩn, đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân tham gia giao thông trên tuyến tỉnh lộ 523D, đoạn qua hiện trường.