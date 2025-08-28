Nhiều khí tài công nghệ cao được Viettel giới thiệu tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Các sản phẩm khí tài công nghệ được giới thiệu trong các khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng và Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Tại khu vực ngoài trời, trong không gian triển lãm của Bộ Quốc phòng, Viettel cũng đem đến các công nghệ quân sự “Make in Vietnam, Made by Viettel” gồm: pháo tự hành mặt đất hạng nặng, pháo phòng không, các hệ thống radar phòng không và cảnh giới biển, phương tiện bay không người lái (UAV) đa năng tầm xa và tổ hợp chống UAV phục vụ tác chiến hiện đại, hệ thống liên lạc bảo mật, tổ hợp tên lửa S-125-VT, tổ hợp tên lửa Trường Sơn.