Nhiều hàng quán hoạt động hết công suất, bất chấp quy định 5K

Ghi nhận thực tế ở TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) trong kỳ nghỉ Tết dương lịch 2022, phóng viên Dân trí chứng kiến không ít hàng quán, bar, pub phục vụ rất đông khách; bất chấp quy định phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại địa bàn.

Cảnh nhảy nhót, vui chơi trong không gian chật kín đầy chỗ tại quán Đ.B. tối 1/1 (Ảnh: CTV)

Tại khu phố Tây ở phường Phú Hội, 22h đêm 1/1, quán Đ.B. (đường Phạm Ngũ Lão, TP Huế) chật kín người. Chúng tôi hỏi, nhân viên trả lời vẫn còn chỗ.

Bước vào bên trong quán, mùi thuốc lá, rượu bia nồng nặc. Khoảng 15 bàn trong quán gần chật kín khách. Bàn ít thì 3-4 người, bàn đông có hàng chục thanh niên nam, nữ tụ tập uống bia, hút thuốc lá; một số bàn có cả "bóng cười".