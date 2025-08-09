Nhiều game thủ bất ngờ khi Nghịch Thủy Hàn tung Closed Beta giới hạn, đồn đoán cho sự ra mắt độc đáo hơn vào tháng 10 tới

Thời hạn đăng ký sẽ kéo dài từ nay đến cuối ngày 16/9 tới. Sau đó, giai đoạn thử nghiệm của Nghịch Thủy Hàn dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 9/10. Con số giới hạn cũng khiến nhiều game thủ bất ngờ về Nghịch Thủy Hàn khi người chơi phải tranh nhau dể có suất.

Về vấn đề này, NetEase Games cùng nhà phát hành VNGGames xác định là một sự đột phá lớn tạo thành một phong cách riêng “Nghịch Thủy Hàn-like”, vì thế việc mở giới hạn cũng không nằm ngoài kế hoạch.

Trong đó, các triết lý nền tảng của sản phẩm sẽ là định nghĩa lại tiêu chuẩn của một MMORPG thế hệ mới đặt trải nghiệm người chơi làm trung tâm.



Để đạt được mục tiêu này, Nghịch Thủy Hàn đã sở hữu các tính năng cực kỳ độc đáo phá bỏ lối mòn của cách chơi truyền thống để tạo ra một môi trường chơi phù hợp với game thủ thời đại mới.