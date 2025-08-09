Nhiều game thủ bất ngờ khi Nghịch Thủy Hàn tung Closed Beta giới hạn, đồn đoán cho sự ra mắt độc đáo hơn vào tháng 10 tới

08/09/2025 17:00

Sản phẩm MMORPG Nghịch Thủy Hàn đến từ nhà sản xuất NetEase Games và nhà phát hành VNGGames vừa bất ngờ mở đăng ký tham gia Closed Beta giới hạn. Điểm đáng chú ý đây là đợt thử nghiệm được tổ chức kín với số lượng tham gia khiêm tốn.

Theo thông tin công bố từ nhà phát hành, 5.000 suất thử nghiệm sớm Closed Beta dành cho game thủ đăng ký thông tin.

Thời hạn đăng ký sẽ kéo dài từ nay đến cuối ngày 16/9 tới. Sau đó, giai đoạn thử nghiệm của Nghịch Thủy Hàn dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 9/10.

Con số giới hạn cũng khiến nhiều game thủ bất ngờ về Nghịch Thủy Hàn khi người chơi phải tranh nhau dể có suất.

nhieu-game-thu-bat-ngo-khi-nghich-thuy-han-tung-closed-beta-gioi-han-don-doan-cho-su-ra-mat-doc-dao-hon-vao-thang-10-toi-2.jpg
Nghịch Thủy Hàn giới hạn khiến nhiều game thủ thi nhau tranh suất trải nghiệm. Ảnh chụp màn hình.

Về vấn đề này, NetEase Games cùng nhà phát hành VNGGames xác định là một sự đột phá lớn tạo thành một phong cách riêng “Nghịch Thủy Hàn-like”, vì thế việc mở giới hạn cũng không nằm ngoài kế hoạch.

Trong đó, các triết lý nền tảng của sản phẩm sẽ là định nghĩa lại tiêu chuẩn của một MMORPG thế hệ mới đặt trải nghiệm người chơi làm trung tâm.

Để đạt được mục tiêu này, Nghịch Thủy Hàn đã sở hữu các tính năng cực kỳ độc đáo phá bỏ lối mòn của cách chơi truyền thống để tạo ra một môi trường chơi phù hợp với game thủ thời đại mới.

nhieu-game-thu-bat-ngo-khi-nghich-thuy-han-tung-closed-beta-gioi-han-don-doan-cho-su-ra-mat-doc-dao-hon-vao-thang-10-toi-1.jpg
Nghịch Thủy Hàn sẽ được VNGGames phát hành độc quyền tại Việt Nam trên 3 nền tảng phổ biến là Android, iOS và PC. Ảnh chụp màn hình.

Người chơi sẽ nhận được những cơ hội dùng sự sáng tạo để cách mạng hóa bản thân cũng như cách mà câu chuyện Nghịch Thủy Hàn được kể.

Bên cạnh đó, lối chơi phá bỏ định kiến pay-to-win giúp người chơi cạnh tranh bằng kỹ năng và kinh nghiệm thay vì nạp tiền mua sức mạnh.

Cơ chế chơi cũng được sắp xếp một cách thông minh, loại bỏ hệ thống ép nạp tiền, giải phóng người chơi khỏi gánh nặng đua tài phú và bị “cá voi” đè.

nhieu-game-thu-bat-ngo-khi-nghich-thuy-han-tung-closed-beta-gioi-han-don-doan-cho-su-ra-mat-doc-dao-hon-vao-thang-10-toi.jpg
Nghịch Thủy Hàn sẽ được vận hành theo một phương thức mới, hứa hẹn thu hút nhiều người chơi tham gia. Ảnh chụp màn hình.

Theo hé lộ từ nhà sản xuất, phương thức mới cũng giúp tựa game tăng cường cá nhân hóa cho người chơi.

Bên cạnh đó, việc bán vé chiến lệnh (battle pass) giúp tăng thêm quà tặng cho các sự kiện của chức năng này, đặc biệt là tận dụng các loại hình quảng cáo mềm nhúng vào cảnh vật trong game để nhãn hàng trải chi phí thay cho người chơi.

Được biết, Nghịch Thủy Hàn sẽ được VNGGames phát hành độc quyền tại Việt Nam trên 3 nền tảng phổ biến là Android, iOS và PC.

