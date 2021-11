Nhiều F0 TP.HCM săn lùng thuốc chữa Covid-19 với giá 'cắt cổ'

Mua bán thuốc điều trị Covid-19 trên Facebook.

Gõ “mua thuốc Molnupiravir” trên thanh tìm kiếm Facebook, hàng chục kết quả có nội dung rao bán loại thuốc đặc biệt này hiện ra. Giá thành chênh lệch khá nhiều, từ 3,6 triệu đồng/lọ đến 9,5 triệu đồng/lọ.



Chị P.T.L là F0 cách ly tại nhà ở TP Thủ Đức từ ngày 25/11. Khi tìm hiểu, chị L. nhận ra, nhu cầu mua thuốc rất nhiều. Không ít người cho biết đã mua thành công, nên chị hy vọng mình cũng may mắn như thế, dù thuốc có giá cao.



“Tâm lý của F0 là cần thuốc đặc trị, tôi cũng sợ chết. Tôi đạt các tiêu chuẩn dùng thuốc C, sẵn sàng ký giấy cam kết nhưng phường không cấp vì lý do hết thuốc. Tôi phải lo cho sức khỏe của mình”, chị L. chia sẻ.



Thế nhưng, chị vô tình biến mình thành con mồi cho những kẻ trục lợi trên sức khỏe đồng bào.



Chị L. nhanh chóng tìm được một người bán thuốc trên Facebook có địa chỉ tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.



Người này cho biết, thuốc Molnupiravir được nhập khẩu từ Ấn Độ, có tên thương mại là Molaz, đóng gói 40 viên/hộp. Một hộp có thể dùng cho 2 bệnh nhân Covid-19 trong 5 ngày. Chị L. phải bỏ ra 9,5 triệu đồng nếu muốn mua để chữa bệnh.



Khi F0 lo ngại thuốc có tên khác với loại được trạm y tế cấp phát, người bán trấn an: “Tất cả đều là Molnupiravir nhưng loại miễn phí do Việt Nam sản xuất còn Molaz của Ấn Độ. Hàng nhập khẩu bao giờ cũng tốt hơn so với hàng trong nước”.



Thuốc Molaz được đóng gói trong lọ, do đó không thể bán lẻ. Người bán tư vấn, dù gia đình chỉ có 1 F0, cũng nên mua dư “để dành dùng khi trở nặng".