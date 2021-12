Nhiều F0 ở Hà Nội mòn mỏi ngóng thuốc, chờ chỗ cách ly, đợi hỗ trợ điều trị

F0 chờ, đợi và mong

Chia sẻ với Báo Lao Động, chị Đ.L.C (18 tuổi, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) cho biết, ngày 8.12, chị có biểu hiện như ho, sốt cao, mất vị giác, người mệt. C đã báo cáo tình trạng sức khoẻ của mình và được nhân viên y tế phường test nhanh cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2. Cùng ngày hôm đó, mẹ của C nhận được kết quả mắc COVID-19, bố của C âm tính. Gia đình C được thông báo cách ly tại nhà và chờ thông tin.

"Ban đầu biết mình và mẹ là F0, bố là F1, mọi người đều hoang mang và lo lắng. Hơn nữa, tôi vừa đủ 18 tuổi nhưng chưa kịp tiêm vaccine phòng COVID-19 nên càng sợ mình có thể bị biến chứng nặng. Sau đó 2 ngày (tức ngày 10.12), bố tôi cũng mắc COVID-19 khi test nhanh", C kể lại.