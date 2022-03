Nhiều F0 điều trị tại nhà gặp phải tình huống "dở khóc dở cười" khi làm thủ tục hưởng BHXH

Nhiều lần làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng bất thành



Thời gian gần đây, khá nhiều người từng là F0 đang gặp khó khăn khi làm các thủ tục hưởng BHXH cho thời gian nghỉ việc, điều trị Covid-19.



Có không ít người mang giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế tại nhà đến trạm y tế phường để xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thì không được chấp nhận vì đã... khỏi bệnh.

Chị H. gian nan trên hành trình xin giấy tờ xác nhận nghỉ việc hưởng BHXH sau khi nhiễm Covid-19.

Chị Tạ Thị H. (SN 1991, ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) cho hay, chị cũng gian nan trên hành trình xin giấy tờ xác nhận nghỉ việc hưởng BHXH sau khi nhiễm Covid-19. Sau khi khỏi bệnh chị H. phải đối mặt với tình huống dở khóc dở cười khi xin giấy hưởng BHXH.



"Ít nhất 5 lần tôi tới Trạm Y tế, công an xã…nhưng chưa xong. Tôi mắc Covid-19 từ ngày 28/12/2021, kết thúc khỏi bệnh vào ngày 13/1/2022.



Quy trình xin giấy tờ làm BHXH của tôi khá gian nan. Công ty yêu cầu tôi xin giấy ra viện hoặc giấy nghỉ ốm hưởng BHXH thì mới được hưởng. Tôi ra Trạm y tế xã liên hệ với nhân viên phụ trách ngày báo mình bị F0 thì bạn ấy bảo không thể cấp được hai giấy tờ này. Họ chỉ cấp được duy nhất giấy thông báo cách ly và giấy thông báo dừng cách ly.



Hai giấy tờ này ở chung cư gửi danh sách chung kèm theo những người dương tính ngày khai báo và âm tính vào ngày kết thúc. Tôi xin mãi không được, Trạm y tế xã lại đẩy sang bảo giấy tờ BHXH cần Công an xã cấp. Ra Công an lại thông báo Trạm y tế cấp… thành ra cứ ngược xuôi đi đi lại lại 5 lượt chưa xin nổi.



Tôi mang đến chỗ làm nộp hai tờ thông báo cách ly và giấy thông báo dừng cách ly với F0 nhưng BHXH không chấp nhận", chị H. nói.



Sau nhiều lần liên hệ, trao đổi qua điện thoại cũng như gặp trực tiếp chị H. cuối cùng cũng xin được giấy ra viện có xác nhận của Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm cấp nhưng cũng không được công nhận bởi không đúng mẫu, bắt buộc phải xin giấy nghỉ ốm hưởng BHXH.



"Đến nay đã gần 2 tháng kể từ khi khỏi bệnh và đi xin giấy tờ hưởng BHXH của tôi vẫn chưa được. Nói thật giờ tôi cũng chẳng mặn mà làm nữa. Bản thân tôi không trách lực lượng y tế bởi họ cũng ít thông tin, vận hành lúng túng bị động trong trường hợp này.



Tôi phải ra nhiều lần xin giấy vẫn sai. Bản thân đóng BHXH nhưng khi nghỉ ốm phải rất mệt mỏi khi giải quyết các loại giấy tờ phức tạp", chị H. than thở.