Nhiều dự án đất nền tiếp tục ra hàng

Theo ông Thắng, đất nền - phân khúc vốn không tạo ra dòng tiền và tiềm ẩn rủi ro chôn vốn lớn, bị đưa vào danh mục đầu tư kém hấp dẫn. Lực cầu từ đầu cơ đất nền suy yếu kéo theo thanh khoản phân khúc này lao dốc.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group nhận định, thị trường đất nền đã “đứt” hẳn dòng tiền từ giới đầu tư và đầu cơ, nhu cầu ở thực với sản phẩm này rất thấp do đặc thù không thể sử dụng ngay. Sau những đợt siết tín dụng, lãi suất và giá đất tăng cao, cùng tình trạng “tắc” thanh khoản từ năm 2022 khiến giới đầu tư chuyển từ thế “công” sang “phòng thủ”.

Tương tự, chủ đầu tư một dự án đất nền tại xã Cần Đức, tỉnh Tây Ninh cho biết, tình trạng giao dịch những tháng qua rất ảm đạm. Công ty mở bán 1.200 sản phẩm đất nền, nhưng từ cuối năm 2024 đến nay, mới tiêu thụ được khoảng 100 nền.

Những dự án ra hàng trong quý III/2025

Tuy gặp khó khăn, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn quyết định ra hàng trong quý III/2025. Công ty An Phúc Group thông báo sẽ triển khai bán lại Dự án Đức Hòa New City tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, có diện tích 3 ha, gồm 155 sản phẩm đất nền. Công ty cổ phần An Huy cũng bắt đầu triển khai bán hàng trở lại Dự án An Huy Mỹ Việt tại xã Đức Hòa, có diện tích cấp phép 60 ha, với 2.500 sản phẩm đất nền phân lô, mức giá 27 triệu đồng/m2.

Tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, Công ty Solia Group công bố mở bán dự án đất nền mang tên The Solia có diện tích 20,5 ha, giá chào bán 20 triệu đồng/m2, được mở bán từ năm 2020 tới nay. Cũng tại xã Bến Lức, Dự án King Hill Residences có diện tích 20 ha, được Tập đoàn Đạt Quang Minh thông báo mở bán vào quý III. Dự án đã được mở bán từ năm 2022 tới nay, giá bán được đưa ra là 24 triệu đồng/m2.

Ông Lưu Quang Tiến, Phó viện trưởng Datxanh Services cho biết, trong quý III, các sản phẩm đất nền được mở bán chủ yếu đến từ các dự án đã mở bán nhiều năm trước, nhưng chưa hết hàng. Bên cạnh đó, sức hút của thị trường trong quý III có thể đẩy thị trường phát triển mạnh trong giao dịch đến từ các chính sách bán hàng ưu đãi mạnh để kích thích làn sóng đầu tư mới.

“Muốn thị trường đất nền vùng ven hồi phục, cần có sự cải thiện ở nhiều yếu tố như chính sách tín dụng nới lỏng, hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ, pháp lý rõ ràng và đặc biệt là lấy lại niềm tin của nhà đầu tư. Theo tôi, từ nay đến cuối năm, thị trường đất nền phía Nam có thể đón thêm khoảng 3.000 - 5.000 sản phẩm mở bán mới. Dù nguồn cung dồi dào, sức cầu sẽ chưa thể hồi phục ngay, sớm nhất phải đến quý IV, khi các tỉnh, thành công bố bảng giá đất mới”, ông Tiến nói.