Nhiều đơn vị giải ngân vốn đầu tư công đạt 0%

UBND TP Cần Thơ đã ban hành văn bản gửi đến người đứng đầu các đơn vị trực thuộc về việc đẩy mạnh các biện pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Nội dung từ văn bản thể hiện rõ, tính đến cuối tháng 11, TP Cần Thơ mới chỉ giải ngân được 33,8% vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2021, đạt tỷ lệ thấp so với các địa phương trong vùng và cả nước.