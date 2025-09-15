Nhiều đối tượng tung hàng loạt tin giả về việc 'lộ dữ liệu' sau vụ CIC bị hack

Lợi dụng sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng đến vụ việc tại CIC, nhiều đối tượng đã tung ra hàng loạt thông tin giả về việc 'lộ dữ liệu' tại các cơ quan, tổ chức khác. Ảnh minh họa.

Những tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, các diễn đàn và hội nhóm trao đổi trực tuyến, nhắm đến nhiều lĩnh vực quan trọng như năng lượng, ngân hàng, vận tải, giao hàng…

Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh nhanh với các bên liên quan, đặc biệt kiểm tra cấu trúc trường thông tin và dữ liệu mẫu, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhận thấy đây là các tin giả, không có cơ sở thực tế.

Đáng lo ngại hơn là việc một số người dùng thiếu cảnh giác tiếp tục chia sẻ, bình luận về những nội dung này càng làm gia tăng sự nhiễu loạn thông tin, gây khó khăn cho công tác kiểm chứng, xử lý.