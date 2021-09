Nhiều điểm du lịch mở cửa đón du khách

Ở thành phố Lào Cai, các quán ăn, nhà hàng tại khu phố ẩm thực trên tuyến đường An Dương Vương bên bờ sông Hồng sôi động từ sáng đến 21 giờ. Bà Nguyễn Thị Liên, chủ quán phở Bò Vàng nổi tiếng ở đường An Dương Vương phấn khởi vì khách đến ăn đông kín bàn, doanh thu tăng. Ở Khu du lịch quốc gia Sa Pa, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Sa Pa Hoàng Thị Vượng cho biết, lượng khách du lịch tăng nhẹ trở lại, cuối tuần trước đã có khoảng 3.000 lượt khách đến, tăng 50 - 60% so với các tuần trước đó.

Vui nhất là các cơ sở homestay ở ngoại vi thị xã Sa Pa do có rất nhiều khách du lịch nội tỉnh đến nghỉ dưỡng, tham quan những thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng. Ðể bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, giữ an toàn vùng xanh khu du lịch quốc gia, thị xã Sa Pa thực hiện nghiêm 5K và các quy định về phòng, chống dịch. Thị xã yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú, nhân viên bắt buộc phải đeo khẩu trang khi phục vụ khách, sát khuẩn cơ sở thường xuyên; yêu cầu khách check mã QR để phục vụ công tác truy vết.

Các xã, phường duy trì thường xuyên tổ phòng, chống dịch cộng đồng đi từng ngõ, rõ từng nhà, nắm từng người để thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

Những tháng cuối năm là “mùa” du lịch ở tỉnh miền núi phía bắc nước ta. Ở Hà Giang, từ tháng 9, lúa chín vàng trên những thửa ruộng bậc thang tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần; tiếp đến là mùa hoa tam giác mạch bừng nở trên những sườn núi đá trên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Ðồng Văn.

Nhờ làm tốt công tác kiểm soát dịch Covid-19, tỉnh Hà Giang đã mở cửa các khu du lịch; hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú. Tuy nhiên, lượng khách du lịch đến chưa nhiều. Anh Triệu Mềnh Quyên, chủ cơ sở Bungalow Hoàng Su Phì ở thôn Nậm Hồng (xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) cho biết: “Làng văn hóa du lịch thôn Nậm Hồng có 38 hộ dân, trong đó có hơn chục hộ làm homestay.

Mọi năm, đến thời điểm này có lúa chín đẹp, các cơ sở lưu trú trong thôn đều kín phòng cả tuần. Nhưng năm nay, chúng tôi chỉ có khách đặt phòng vào thứ bảy, chủ nhật, chủ yếu là khách nội tỉnh. Khi khách đến, các cơ sở lưu trú đều yêu cầu du khách thực hiện thông điệp “5K”. Một số cơ sở lưu trú cũng nhận cuộc gọi từ du khách ngoài tỉnh, nhưng do dịch bệnh phức tạp, cho nên vẫn chưa dám nhận”.