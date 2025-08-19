Nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn

Hình ảnh trụ sở Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.

Trong thời gian qua, thông tin từ hoạt động đấu thầu tại một số dự án giao thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành khác đã hé lộ nhiều nghi vấn liên quan đến tính trung thực trong hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn).

Những dấu hiệu vi phạm này chủ yếu tập trung vào hành vi gian lận, kê khai nhân sự chồng chéo giữa nhiều dự án trong cùng một thời điểm, nhằm đủ điều kiện trúng nhiều gói thầu.

Theo thông tin phản ánh, từ năm 2020 đến năm 2025, có ít nhất 6 gói thầu liên quan đến Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Đầu tiên phải kể đến Gói thầu XL: Thi công xây dựng công trình toàn tuyến thuộc Dự án đầu tư nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trên địa phận thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Giao thông Vận tải, nay là Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Tại gói thầu này, Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn cùng liên danh của mình đã được ông Trần Văn Thi – Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận – ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1380/QĐ-PMUMT ngày 29/5/2024, với giá trúng thầu 608.129.122.000 đồng, thời gian thi công là 450 ngày.

Tại Trung tâm Quản lý đường thủy (thuộc Sở Giao thông Vận tải TP HCM, nay là Sở Xây dựng TP HCM), Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn dính nghi vấn vi phạm tại hai gói thầu:

Gói thầu xây dựng công trình thuộc hạng mục Lấp hố xói, phòng chống sạt lở bờ Rạch Tôm (nhánh Phú Xuân) – khu vực kè Bộ Công an.

Gói thầu bảo trì công trình đường thủy nội địa khu vực 1, thuộc Dự án bảo trì công trình đường thủy nội địa năm 2024.

Với hai gói thầu này, Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn trúng thầu với tổng giá dự thầu là 28.031.445.472 đồng.

Trụ sở Trung tâm quản lý đường thủy.

Tại Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở Giao thông Vận tải TP HCM, nay là Sở Xây dựng TP HCM), Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn trúng hai gói thầu cũng có nhiều dấu hiệu nghi vấn, gồm:

Gói thầu thi công xây dựng và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công công trình sửa chữa đường vào cầu vượt nút giao thông Thủ Đức 2 (từ Km1879+550 đến Km1880+250, bên phải tuyến);

Gói thầu thi công xây dựng và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công công trình sửa chữa Quốc lộ 22 (từ Km14+520 đến Km16+000, bên trái tuyến).

Đặc biệt, đối với gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án: Đường kênh số 8 (bờ phải), điểm đầu: đường Vườn Thơm, điểm cuối: đường kênh Liên Vùng, địa điểm thuộc xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh làm chủ đầu tư (gọi tắt là Gói thầu Đường kênh số 8), Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn trúng thầu với giá 22.637.792.000 đồng.

Ở gói thầu này, có đến 5 nhân sự vốn đã và đang là nhân sự tại một số dự án thi công khác, nhưng vẫn được Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn kê khai vào vị trí nhân sự chủ chốt, đồng thời cam kết sẽ huy động đầy đủ, đúng các nhân sự này khi trúng thầu. Đây là dấu hiệu của việc kê khai không trung thực, cố tình che giấu thông tin nhằm hợp thức hóa điều kiện tham dự và trúng thầu Gói thầu Đường kênh số 8.

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, một trong những hành vi bị nghiêm cấm là gian lận, bao gồm việc cố ý cung cấp thông tin không trung thực nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đối với hành vi gian lận, cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp xử lý như: tịch thu bảo đảm dự thầu, hủy kết quả trúng thầu, cấm tham gia hoạt động đấu thầu, xử phạt vi phạm hành chính, hoặc nghiêm trọng hơn là truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, như hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức... theo quy định của Bộ luật hình sự.

Việc liên tục lặp lại hành vi kê khai, che giấu thông tin về nhân sự chủ chốt của Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng, như: chậm tiến độ thi công, làm méo mó môi trường đấu thầu, ảnh hưởng đến chất lượng công trình và tiềm ẩn nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước.

Để làm rõ những vấn đề nêu trên, phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã nhiều lần liên hệ với các chủ đầu tư của những gói thầu nói trên như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh, Trung tâm Quản lý đường thủy, Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh)... nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.