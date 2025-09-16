Nhiều đại gia tên tuổi bất ngờ quay lại mảng bất động sản

Còn nhớ, giai đoạn 2006 - 2012, bất động sản trở thành lĩnh vực chủ lực của Hoàng Anh Gia Lai và luôn dẫn đầu trong doanh thu hàng năm. Năm 2009, chỉ với 4 dự án tại TPHCM, HAG đạt doanh thu hơn 3.300 tỷ đồng, chiếm tới 77% tổng doanh thu tập đoàn. Nhiều dự án quy mô như Hoàng Anh Gold House, Hoàng Anh River View hay Phú Hoàng Anh giúp HAG khẳng định vị thế trên thị trường địa ốc phía Nam.

Dự án Khu phức hợp Phù Đổng có quy mô gồm khối chung cư phức hợp 25 tầng và khu nhà phố thương mại 3,5 tầng, được xây dựng trên diện tích gần 7.000 m2 đất sạch tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tổng mức đầu tư dự kiến là 400 tỷ đồng. Vị trí xây dựng dự án tại đường Phù Đổng, nằm sát khách sạn Mường Thanh Grand, đối diện với trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Tại hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025 mới vừa tổ chức, UBND tỉnh Gia Lai đã trao bản ghi nhớ đầu tư dự án Khu phức hợp Phù Đổng cho ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG).

Tuy nhiên, sau đó, Hoàng Anh Gia Lai dần rút khỏi bất động sản để tái cơ cấu, tập trung nguồn lực cho nông nghiệp. Giai đoạn 2010-2012, HAG bán bán Hoàng Anh Gia Lai Resort Đà Lạt và Quy Nhơn. Cụ thể, từ năm 2010, khi ngành bất động sản gặp khó khăn, HAG đã bán Khu nghỉ dưỡng Hoàng Anh Gia Lai Resort Quy Nhơn cho bên thứ ba với giá bán là 175 tỷ đồng và ghi nhận khoản lãi ròng hơn 99 tỷ đồng.

Đến năm 2012, HAG hoàn tất bán Hoàng Anh Gia Lai Resort Đà Lạt. Thương vụ này không được công bố rộng rãi nhưng báo cáo tài chính năm 2012 ghi nhận Hoàng Anh Gia Lai Resort Đà Lạt dưới dạng khoản đầu tư ngắn hạn trị giá gần 82 tỷ đồng, đã được chấp thuận để thanh lý cho một bên thứ ba nhưng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý.

Đến năm 2019, HAG chính thức rút khỏi mảng bất động sản bằng việc bán Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Centre cho Thaco. HAG đầu tư sang thị trường Myanmar bằng dự án Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Centre với cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và khách sạn 5 sao, đi vào hoạt động từ tháng 8/2016. Hoàng Anh Gia Lai từng rất kỳ vọng vào hiệu quả của dự án này. Tuy nhiên, trong công cuộc tái cơ cấu, HAG buộc phải dừng cuộc chơi bất động sản tại Myanmar.

Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Centre được bầu Đức bán cho Thaco.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Hoàng Anh Gia Lai, bầu Đức nói: “Năm 2008, tôi dám khẳng định Hoàng Anh Gia Lai là công ty bất động sản số một. Nhưng mỗi người mỗi quyết sách, tôi từ bỏ lĩnh vực này năm 2012 để làm nông nghiệp. Đến bây giờ, tôi khẳng định mình đã sai”.