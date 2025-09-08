Nhiều đại gia chơi siêu xe cố tình trốn nộp thuế đường bộ, tính toán cực 'khôn'

Theo một luật sư cấp cao chia sẻ, chủ sở hữu siêu xe bị cho là cố tình không đóng thuế đường bộ và mua bảo hiểm vì tiền phạt rẻ hơn. Như trang NST đưa tin, luật sư Muhammad Hasif Hasan cho biết ông được một đại gia kể rằng, so với việc phải bỏ ra hàng chục nghìn RM (đồng Ringgit Malaysia) để gia hạn thuế đường bộ và bảo hiểm, họ chỉ cần đóng mức phạt tối đa 3.000 RM (khoảng 18 triệu VNĐ) sẽ tiết kiệm hơn.

Thông tin này được đưa ra sau khi Cục Đường bộ Malaysia (JPJ) triển khai chiến dịch Ops Luxury và Ops Luxury 2.0 trong những tháng gần đây, qua đó tịch thu hơn 150 xe sang, siêu xe các loại vì nhiều vi phạm, chủ yếu là không đóng thuế đường bộ và mua bảo hiểm hợp lệ.