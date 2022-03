Nhiều công ty con Tập đoàn KTV thua lỗ, giám sát tài chính đặc biệt

Năm 2020, một số công ty con có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ. Đơn cử, CTCP Cromit Cổ định Thanh Hóa vốn điều lệ 400 tỷ đồng, năm 2020 lỗ 30,8 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 252 tỷ đồng, bằng 63% vốn điều lệ.

CTCP Sắt Thạch Khê lỗ lũy kế là 21 tỷ đồng. CTCP Đồng Tà Phời vốn điều lệ 458,3 tỷ đồng, năm 2020 lỗ 203,4 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 230,5 tỷ đồng, bằng 50,3% vốn điều lệ.

Đặc biệt, một số đơn vị có dấu hiệu mất an toàn về tài chính, phải đưa vào giám sát tài chính đặc biệt. Trong đó, CTCP Than Hà Lầm có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu hai năm liên tiếp (năm 2019 là 10,08 lần, năm 2020 là 10,21 lần) cao hơn mức quy định (không quá 3 lần).

Các đơn vị có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5 là CTCP Sắt Thạch Khê. Hệ số nợ phải trả lớn hơn 3 lần và lợi nhuận gộp giảm 2 năm liên tiếp là Công ty TNHH Môi trường, CTCP Than Núi Béo,... Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu lớn hơn 3 lần như CTCP Than Mông Dương, CTCP Than Vàng Danh, CT CP Than Cọc 6.

Một số đơn vị đã đầu tư vốn từ nhiều năm đến nay tạm dừng hoạt động do chưa được cấp giấy phép khai thác (hoặc cấp phép lại), sẽ rủi ro không thu hồi đủ được vốn TKV.