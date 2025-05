Nhiều công ty chứng khoán, quản lý quỹ bị xử phạt

Cùng với đó, Công ty CP chứng khoán KB Việt Nam còn được xác định giấu nhẹm thông tin đối với các Bản án của Tòa án nhân dân TP Hà Nội về việc "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản" liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ cho vay ký quỹ của công ty. Tổng số tiền bị xử phạt của công ty này là hơn 202 triệu đồng.

Đáng chú ý, UBCKNN còn xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng đối với Qũy Korea Investment Management Co., Ltd (gọi tắt KIM) do đơn vị này không báo cáo về việc dự kiến giao dịch của người liên quan là ông Yun Hang Jin - Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ ETF KIM Growth VNSELECT (Mã FUEKIVFS) về việc bán 1 triệu chứng chỉ quỹ FUEKIVFS (tương ứng khoảng 10 tỷ đồng) ngày 28/6/2024 và bán hơn 2,8 triệu chứng chỉ quỹ FUEKIVFS (tương ứng 28,5 tỷ đồng) trong tháng 7/2024.

Trong đợt này, Thanh tra UBCKNN cũng xử phạt hàng loạt doanh nghiệp niêm yết như Công ty CP Hưng Thịnh Investment, Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A… Những doanh nghiệp này không công bố các thông tin theo quy định, vi phạm quy định liên quan đến hoạt động phát hành, trả lãi trái phiếu...