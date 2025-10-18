Nhiều cơ quan của chính phủ Hàn Quốc bị thiệt hại nặng nề do các vụ tấn công mạng

Liên quan đến thông tin do phía Mỹ đưa ra về việc các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc bị tin tặc tấn công mạng trên quy mô lớn, Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc đã lên tiếng xác nhận đây là sự thật. Cơ quan này còn cho biết mạng nội bộ của Cơ quan tình báo quốc gia, hay còn gọi là Viện thông tin quốc gia, cũng bị một nhóm tin tặc chưa rõ tung tích xâm nhập và lấy đi nhiều tài liệu mật quan trọng.

Tin tặc. Ảnh minh họa: PCWorld.

Đây là một vấn đề nghiêm trọng, không chỉ dẫn đến việc bị rò rỉ thông tin, mà còn gây khó khăn cho quá trình vận hành của các cơ quan, doanh nghiệp, trong khi hệ thống hành chính quốc gia vẫn đang gặp nhiều sự cố sau vụ cháy Trung tâm dữ liệu quốc gia xảy ra hôm 26/9 vừa qua. Hiện nay các cơ quan liên quan của Hàn Quốc đang dồn toàn lực để khắc phục hậu quả và ngăn chặn tin tặc tái thâm nhập.

Trong một diễn biến có liên quan, theo kết quả một cuộc điều tra do tổ chức thăm dò dư luận hàng đầu Hàn Quốc Realmeter vừa tiến hành, có tới 94,4% số người tham gia điều tra cho biết “bị rò rỉ thông tin cá nhân”, trong số đó có 92,2% cho biết “rất bất an và không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho bản thân”, 94,8% nhấn mạnh là “vô cùng lo ngại, nhưng không biết làm như thế nào”.

Không chỉ các cá nhân, mà các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đang rất quan ngại trước tình trạng rò rỉ thông tin trên internet. Có tới 67,1% các doanh nghiệp nước này cho rằng các tiêu chuẩn bảo vệ bí mật thông tin hiện hành là “không đáng tin cậy”.