Nhiều chợ đóng cửa, tiểu thương tràn ra phố ở TPHCM

Một đại diện UBND quận 10 cho biết, chợ Phường 10 (quận 10) sẽ không mở lại do từ năm 2017, quận 10 đã có chủ trương giải tỏa chợ gắn với nâng cấp hẻm 384 Lê Hồng Phong. “Chợ Phường 10 hình thành trong lòng hẻm và không có ban quản lý chợ nên sẽ giải tỏa, chợ không hoạt động nữa”, vị đại diện nói. Tương tự, chợ Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) cũng sẽ không hoạt động trở lại.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong số các chợ chưa hoạt động lại sau giãn cách, một số chợ đã không còn hoạt động từ trước giãn cách; một số chợ trong quá trình sửa chữa, nâng cấp; số khác do tiểu thương vẫn còn ngại dịch, chưa muốn trở lại kinh doanh mà thay bằng hình thức bán hàng trực tuyến… Ngoài ra, các chợ tạm, chợ tự phát trong danh sách này có thể sẽ ngưng hoạt động, người bán hàng được vận động vào các chợ truyền thống để kinh doanh nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như thực hiện các giải pháp phòng dịch.

Trả lời Tiền Phong, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết, hiện nay TPHCM có 233 chợ truyền thống, 3 chợ đầu mối; đợt dịch, để phòng chống dịch, hạn chế sự lây lan, các địa phương đã chủ động tạm dừng hoạt động các chợ. Có thời điểm số chợ dừng hoạt động rất cao. Khi thành phố mở cửa trở lại, các chợ dần dần tái hoạt động. Đến nay còn khoảng 20 chợ truyền thống chưa hoạt động trở lại. Lý do, đa số chợ truyền thống khá cũ, chủ yếu được xây dựng trước năm 1995, một số chợ xuống cấp, một số chợ phải di dời giải tỏa theo quy hoạch chung, một số chợ giáp với các tỉnh bạn như Bình Dương. Khi kiểm tra lại, tiểu thương ở các chợ này đa số ở các tỉnh bạn, do đó họ chưa quay trở lại nên chợ ngừng hoạt động.

Trong tháng này sẽ có 2 chợ ở quận 7 là chợ Tân Kiểng và chợ Cư xá Ngân hàng sẽ mở lại; 2 chợ đang xây dựng phương án mở lại là chợ Ngã tư Ga và chợ Đường (quận 12); 2 chợ chuyển công năng phải di dời và không mở lại là chợ quận 10, chợ Bình Trị Đông B (quận Bình Tân). Còn 6 chợ đang tu sửa, xuống cấp không đảm bảo hoạt động. Phần lớn các chợ này đóng cửa trước khi dịch xảy ra.

“Đối với các chợ tự phát xung quanh chợ truyền thống, Sở Công Thương đã làm việc với các quận, huyện, các chợ để có phương án tham mưu lãnh đạo thành phố, từng bước kiểm soát các chợ tự phát này. Công tác quản lý chợ truyền thống do địa phương, quận, huyện phụ trách. Do đó, với các giải pháp do Sở tham mưu, UBND TPHCM có chỉ đạo các quận, huyện tùy theo tình hình dịch bệnh để có lộ trình thực hiện”, ông Phương cho biết.