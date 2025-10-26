Nhiều cảnh sát xuất hiện ở nhà riêng của 1 doanh nhân tại Thanh Hóa
26/10/2025 20:36
Nhiều Cảnh sát Cơ động, Hình sự, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phong tỏa tuyến phố Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tại nhà của một doanh nhân.
Trước đó, như đã đưa tin, chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt giữ hàng chục đối tượng có tiền án, tiền sự, hoạt động trong các lĩnh vực như cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, bảo kê...
Cùng với tội phạm hình sự, cơ quan Công an Thanh Hóa cũng khởi tố, bắt giữ một số cán bộ, doanh nhân có sai phạm nghiêm trọng.