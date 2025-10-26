Nhiều cảnh sát xuất hiện ở nhà riêng của 1 doanh nhân tại Thanh Hóa

Trước đó, như đã đưa tin, chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt giữ hàng chục đối tượng có tiền án, tiền sự, hoạt động trong các lĩnh vực như cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, bảo kê...

Cùng với tội phạm hình sự, cơ quan Công an Thanh Hóa cũng khởi tố, bắt giữ một số cán bộ, doanh nhân có sai phạm nghiêm trọng.